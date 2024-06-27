ONE STANLEY推2幢前排臨海四房洋房 下周二起標售｜赤柱豪宅

建灝地產集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，涉及單位為2號洋房及5號洋房，每幢洋房均為獨立建築，同為四房四套間隔，實用面積分別為4,732方呎及4,693方呎，是次推出洋房均坐落項目最前排的「Asta Avenue」中心位置，可享無遮擋海景，該款間隔僅設6幢。他指，項目至今累售11伙，總成交金額逾9.56億元。

洋房花園設私人泳池

鄭智荣續指，2號洋房名為「Crete」，象徵為文明的源頭；5號洋房名為「Delphi」，意為世界的中心。洋房特設獨立入口及門牌，設四層另加天台，採高樓底設計，地下層層與層之間高度更高達4.5米，設有前後花園，地下層為客飯廳，長約12.2米，最闊約5.1米，外接特大花園，以特大落地玻璃趟門連接，花園更設有長逾6.3米私人泳池。

他稱，大宅設有私人升降機直達每一樓層，上層為寢區樓層，1樓設有3個套房及家庭室，所有套房均享有全海景。而2樓則為主人套房及書房，主人房長約8米，最闊約5米，主人套房內設衣帽間更外接露台。主人浴室設有雙洗滌盆、坐廁、浴缸及淋浴間，配合五件套浴缸及淋浴花灑龍頭，更設有地暖系統，而位於同層的書房亦設有浴室。地下低層可直達停車庫及設有工作間及3個儲物房。 室內設樓梯直達天台，天台空間廣分別為1,057方呎及1,045方呎，方正實用且設有洗滌盆。