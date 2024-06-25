University Hill示範單位｜直擊高層兩房及三房 景觀多元 一款更附設家具｜多圖有片

鄰近香港中文大學及科學園的大埔白石角迎來新盤入伙，位於優景里63號、新鴻基地產(016)發展的「University Hill」首度開放3個現樓單位及住客會所「Club Silicon」予傳媒參觀。

兩房開則方正附連家具

是次開放單位包括Scenic Tower高層A2室，實用面積439方呎，兩房間隔，位裝修以米色及棕色作主調，開則方正實用。長形客飯廳設計，飯廳中央位置擺放一張4人圓形收納式餐桌連布質餐椅，餐椅使用時向後拉出。客廳放置電視櫃及米色雙人梳化，外連露台，享開揚球場景及遠眺吐露港海景。

兩間睡房處於全屋左側，主人房放置雙人床及趟門衣櫃，房間內設L型大玻璃窗，採光度充足；另一間客房放置單人床及開放式衣櫃，亦設有大玻璃窗。開放式廚房位處大門旁邊，連基本家電及洗衣機。浴室有玻璃窗，屬「明廁」設計，有助排走濕氣，保助浴室乾爽通風。