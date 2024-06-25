University Hill示範單位｜直擊高層兩房及三房 景觀多元 一款更附設家具｜多圖有片

鄰近香港中文大學及科學園的大埔白石角迎來新盤入伙，位於優景里63號、新鴻基地產(016)發展的「University Hill」首度開放3個現樓單位及住客會所「Club Silicon」予傳媒參觀。
兩房開則方正附連家具
是次開放單位包括Scenic Tower高層A2室，實用面積439方呎，兩房間隔，位裝修以米色及棕色作主調，開則方正實用。長形客飯廳設計，飯廳中央位置擺放一張4人圓形收納式餐桌連布質餐椅，餐椅使用時向後拉出。客廳放置電視櫃及米色雙人梳化，外連露台，享開揚球場景及遠眺吐露港海景。
兩間睡房處於全屋左側，主人房放置雙人床及趟門衣櫃，房間內設L型大玻璃窗，採光度充足；另一間客房放置單人床及開放式衣櫃，亦設有大玻璃窗。開放式廚房位處大門旁邊，連基本家電及洗衣機。浴室有玻璃窗，屬「明廁」設計，有助排走濕氣，保助浴室乾爽通風。
⇊ University Hill示範單位｜Scenic Tower高層A2室⇊
三房開放式廚房設玻璃趟門
至於位處Marina Tower高層A5室，實用面積640平方呎，屬三房一套交樓標準單位。玄關位置擺放多個收納櫃及洗衣機。入屋右邊為開放式廚房，備有L型工作枱面及深藍色廚櫃，並配有基本家電。值得一提，廚房設有玻璃趟門，有助阻隔油煙。
客飯廳呈長形設計，連接露台，室內採光度及空間感十足。走廊連接寢區及浴室，3間睡房均同一坐向，外望開揚山景。主人房特設L型玻璃窗，套廁採浴缸設計；其餘兩間睡房亦有大玻璃窗。
⇊University Hill示範單位｜Marina Tower高層A5室⇊
兩房連儲物室 不設走廊空間更實用
位處Marina Tower高層B5室，實用面積450方呎，兩房連儲物室間隔。全屋不設走廊，空間更見實用。客飯廳正形設計，連接露台，外望內園泳池景。睡房分布於單位兩側，儲物室不設窗戶，位於開放式廚房旁邊，廚房配備L型工作枱面及基本家電。
⇊University Hill示範單位｜Marina Tower中層B5室⇊
「University Hill」涉及1,295伙，連同相連的「Silicon Hill」，合共提供1,871伙。整個項目以低密度設計，共有15座，住宅樓高10層至14層，戶型涵蓋開放式至三房，當中兩房佔整體分層單位逾60%。住客會所「Club Silicon」採用獨特雙子式設計，連戶外綠化園林總面積超過17萬方呎，以Urban Resort為主題，分別名為「North Wing」及「South Wing」。會所劃分為7個主題區域，提供超過40項設施，管理費為每方呎4.88元，
「University Hill」外設商舖街「Silicon Lane」，佔地約2.3萬方呎，提供23間商舖，涵蓋超市、便利店、教育中心、洗衣店、個人護理店鋪、中醫診所、寵物美容店、特色餐飲及單車專門店等。屋苑旁邊設有巴士總站及小巴站，接駁大學站及沙田市中心，並已有全新巴士路線分別往來灣仔及大圍。