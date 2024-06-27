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娛樂
2024-06-27 22:55:15

中年好聲音｜丁文俊魏嘉信變爆肌兄弟 花60日搣脂增肌

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丁文俊及魏嘉信花了60日操出成果，毅力驚人！

丁文俊及魏嘉信花了60日操出成果，毅力驚人！

《中年好聲音》第一季歌手丁文俊（Angus）及魏嘉信（Cris）為備戰《一班好聲音『十』力無限演唱會》，花了60日時間密密操肌，成功搣甩身上脂肪。二人化身「爆肌兄弟」，又唱又跳，更展示結實肌肉，令全場歌迷眼前一亮。

魏嘉信、丁文俊在台上展示成果。

魏嘉信、丁文俊在台上展示成果。

Angus笑言他在去年50歲生日時曾許下願望，希望尋回年青時曾經擁有的六舊腹肌，雖然遲了一年，但幸有演唱會作為動力推動自己操練，故甘願為實現願望而努力。Cris亦坦言最初覺得這是不可能的任務，但感謝監製的信任，激勵他和Angus突破自己

他們為了成績達標幾乎每天也要到健身室進行各種鍛鍊，更要戒酒戒口，飲食以白烚雞胸肉、蔬菜和高蛋白食物為主。Angus說，最初難以想像要過兩個月滴酒不沾的日子，但知道酒精會影響肌肉合成，故在正式操練前一天喝了些酒鼓勵自己，然後便乖乖忍口。

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丁文俊希望尋回年青時曾經擁有的六舊腹肌。

丁文俊希望尋回年青時曾經擁有的六舊腹肌。

Cris直言對他來說最困難是在繁忙的工作日程中抽時間健身，以及與親友外出吃飯時，因要戒口而「有得睇無得食」，端午節時更無法盡情享用他最愛的糉子。Angus和Cris除了要按照外號「爆肌魔術師」的健身教練Jason所設計的餐單進食，演唱會前約兩星期更要大量補水，而在正式演出前數天卻要讓身體脫水，令肌肉線條更為明顯，最後兩天只能喝數百毫升水，在炎熱天氣下實在是苦不堪言。

魏嘉信表示最困難是在繁忙的工作日程中抽時間健身。

魏嘉信表示最困難是在繁忙的工作日程中抽時間健身。

短短兩個月內，Angus減掉15磅體重，體脂率由20%下降至14%左右，而Cris亦去掉10多磅，成功練成結實朱古力腹肌。由比賽時的「燕尾蝶兄弟」演變成今天的「爆肌兄弟」，他們非常感謝對方陪伴走過這段「一起操肌的日子」。Cris說：「操練過程實在很痛苦，幾乎每天都想放棄，多得有大佬相伴，一起捱過。」Angus亦稱，二人一起朝著共同目標努力，必然較孤軍作戰來得容易。

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健身教練Jason為丁文俊及魏嘉信設計操肌餐單。 丁文俊、魏嘉信感謝對方陪伴走過這段「一起操肌的日子」。 丁文俊、魏嘉信感謝對方陪伴走過這段「一起操肌的日子」。 丁文俊、魏嘉信感謝對方陪伴走過這段「一起操肌的日子」。

對於他們的騷肌演出為觀眾帶來震撼，更有不少人讚賞他們的毅力和決心，AngusCris感謝大家的支持，掌聲和尖叫聲令他們覺得這兩個月來的辛勞都是值得的。有觀眾直言期待看到他們把上衣完全脫掉，Cris指自己是怕醜仔，今次已是人生一大突破，而Angus則打算再勤加操練，待六舊腹肌完全回歸時再以最佳狀態示人。

演唱會雖已完美落幕，但AngusCris仍然打算持續鍛鍊，繼續控制飲食及注意保健，保持身體健康， 二人更笑言若有廣告商找他們做健康產品代言人，定會更有動力操練，務求打造至fit體型再以「爆肌兄弟」名義在台上為歌迷送上驚喜。

 

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