中年好聲音｜「十」力無限演唱會圓滿結束 周吉佩捧獎站台眼濕濕

從頒獎禮趕回來的周吉佩唱完《Falling For You》後，他說：「剛才開場時我去了出席香港電台十大中文金曲頒獎典禮，對上一次以個人身份參加十大中文金曲已經係08年嘅事，當時以新人身份參加，係今日事隔16年後，很開心可以再次參予頒獎典禮，冇諗過喺《中年好聲音》呢個比賽出咗嚟之後一路走一路走，更加係比賽一年多後可以參加一個咁大嘅盛事，而且更加好開心嘅係我得到《最佳進步獎銀獎》。」此時工作人員把吉吉剛從頒獎禮領取的獎座拿到台上給他，吉吉續說：「我今日拎埋個獎座嚟同大家分享，你哋全部都有份嘅，多謝你哋，頭先係後台大家都好興奮，因為我覺呢個獎唔單止係個人獎咁簡單，因為佢係揹住咗《中年好聲音》呢個名，係賦予咗好多鼓勵同肯定比我哋中年人，頭先係頒獎禮唔夠時間講感受，所以我想係呢度再講，得唔得？」台下粉絲當然一齊說可以，吉吉說：「其實呢一年我好用心去堅持同進步，雖然呢個進步獎遲咗十幾年先去攞，但我覺得呢十幾年其實冇枉過，對於我嚟講追求音樂夢想係唔會有停止嘅一日，我哋所有十個中一生連埋中二生四大天王，同埋《中年好聲音》一同二有冇獎嘅朋友都好，其實大家都係一樣，大家鍾意音樂就係咁純粹，我哋呢班人走埋一齊就係咁純粹，所以呢個獎係我哋《中年好聲音》嘅開始，我希望日後我哋每一個歌手都可以擺更加多嘅獎項，多謝大家。咁我好想係度揸住個獎唱歌，得唔得呀？」此時台下粉絲大叫你是我唯一的驕傲，而吉吉在唱這首《你是我唯一的》時眼泛淚光，貼心的粉絲即時拿紙巾到台前給他。