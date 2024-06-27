中年好聲音｜羅啟豪為演出編曲 處理近百檔案搞一個通宵

《一班好聲音「十」力無限演唱會》日前（23 日）圓滿落幕，李佳同顏志恒分別在社交媒體上貼文，大力多謝羅啟豪(Ramon)，原來他與李佳、顏志恒、林鉫徫以無伴奏形式合唱的歌曲，是由他重新編曲。 啟豪表示：「佢哋應該係指演唱會嘅前幾日，大家決定為組曲定一個新嘅方向。當時音樂總監 Donald 有太多其他歌要處理，我就自薦爲組曲重新編曲。於是我完成當日日頭嘅商場演出後，即刻趕返屋企開工，將大家嘅諗法同建議，加上自己搵到嘅參考資料，爲四把人聲設計首歌裡面嘅唔同部分。」

他表示花了一個通宵，搞到翌日早上8時才完成編曲，他表示需要處理多達90多個檔案，將所有檔案剪輯，再剔除不要的聱道，再輸出檔案予拍檔練習。他說︰「無伴奏嘅所有音樂同層次都係用人聲呈現，只要稍為有少少錯失，都會十分明顯，所以先諗住儘快做起佢，等大家有多啲時間練習。」 他又透露首場演出時，自己的咪出現故障，令演出未如理想，好第二場一切順利，讓四人可以帶嚟近乎完美嘅表演。他又謙虛說到︰「歌曲設計都係事小，全靠其餘三位嘅才華同豐富嘅演唱經驗，加上 Donald 畀咗唔少靈感同寶貴意見我哋，先可以有咁好嘅效果。」