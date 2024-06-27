公開試當真｜許賢與母親真情對話解心結 游學修：娛樂性豐富的福音電影

由「試當真」游學修、許賢監製的紀錄片《公開試當真》，紀錄了一位過去只靠「天才波」的文憑試考生阿康，8個月內從備戰公開試到放榜的心路歷程， 游學修形容：「這是一套娛樂性豐富的福音電影，希望透過電影傳福音。」從YouTube頻道到搬上大銀幕上演，許賢最大得著是促進他與母親的對話，「電影令我有機會與母親深入交流，亦令她看到我的成長。」

許賢圓夢已感滿足 監製游學修興奮表示：「很開心能看到《公開試當真》登上大銀幕，為學生、家長老師、社會帶來正面影響，亦希望電影能觸及更多觀眾！」電影初登大銀幕，被問及票房壓力許賢表示：「對於票房，我是一個達觀的心態，可以透過電影傳遞我們想表達的價值為信息，我又已經夢想成真，就已經很滿足。」監製許賢表示：「《公開試當真》由開始製作到上映用了差不多一年半時間，對於我們而言亦是全新嘗試。非常慶幸電影令我有機會與母親深入交流，亦令她看到我的成長。」