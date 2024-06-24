反黑英雄｜朱晨麗等足兩年再有劇上！袁偉豪做壞人同陳山聰肉搏

陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等主演的《反黑英雄》，今日首播。故事以2019年一單槍擊案做引子，PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒、阿賢和阿燦（林景程飾）巡邏時遇上金舖劫案，四人命運因而被改寫，而當時其中一名悍匪正是陳祖耀(袁偉豪飾)。
劇集力sell「港式暴力美學」，不少動作場面除選在充滿港味的橫街窄巷及鬧市拍攝；追逐、槍戰、對打及爆破等場面設計亦是極盡所能挑戰劇集質感及電視尺度，包括警匪正面交鋒、埋身肉搏、槍來彈往等高能量的搏鬥情節，以及黑幫之間出奇不意的惡鬥招數。
壞人系列有飾演「西九王」無良的黃子恆，圓框眼鏡配以鬼魅奸笑相當兇狠兼搶焦，至於袁偉豪飾演的陳祖耀同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能僅以一把開山刀以寡敵眾。袁偉豪今次是繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後、再度挑戰奸角，更會全面「升呢」演出，動作連場之餘更是殺人、打劫、販毒壞事做盡，但背後卻暗藏非一般奸角的作惡目的，角色立體極具突破。另值得Highlight的還有「奸角新血」丘梓謙，演開乖乖仔的他在預告片中拿着彈弓刀目露兇光，充滿驚喜。
至於正義陣容，主力則是陳山聰飾演的軒神、張頴康飾演的蘇國威、朱晨麗飾演反黑組督察彭穎琪等；當中山聰及朱晨麗更是施盡渾身解數挑戰動作場面新高度！預告片中，山聰與袁偉豪其中一場正邪交鋒，山聰為了追捕袁偉豪整個人凌空掛在車上，最後更被揈甩慘變「滾地葫蘆」。
至於朱晨麗則同樣晒冷型格硬朗面，除有揸槍型格鏡頭，其中一幕將猛男過肩摔撻爆玻璃的場口更是技驚四座。
張振朗飾演的阿賢，由於由警隊轉至黑幫陣容，忠奸度成謎，但觀乎官方發布劇照，他與山聰及子恆角色均有對立場面。至於女主角姚子羚，雖然首輪預告未有現身，但據知今次首度挑戰江湖大嫂的她，將會帶來非一般的動作場面及感情線。