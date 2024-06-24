反黑英雄｜朱晨麗等足兩年再有劇上！袁偉豪做壞人同陳山聰肉搏

陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等主演的《反黑英雄》，今日首播。故事以2019年一單槍擊案做引子，PTU沙展樹哥（鄭啟泰飾）帶領下屬阿軒、阿賢和阿燦（林景程飾）巡邏時遇上金舖劫案，四人命運因而被改寫，而當時其中一名悍匪正是陳祖耀(袁偉豪飾)。 劇集力sell「港式暴力美學」，不少動作場面除選在充滿港味的橫街窄巷及鬧市拍攝；追逐、槍戰、對打及爆破等場面設計亦是極盡所能挑戰劇集質感及電視尺度，包括警匪正面交鋒、埋身肉搏、槍來彈往等高能量的搏鬥情節，以及黑幫之間出奇不意的惡鬥招數。

壞人系列有飾演「西九王」無良的黃子恆，圓框眼鏡配以鬼魅奸笑相當兇狠兼搶焦，至於袁偉豪飾演的陳祖耀同樣夠勇夠狠，即使在街頭被十多人追斬，仍能僅以一把開山刀以寡敵眾。袁偉豪今次是繼《刑偵日記》的冷血「綠眼殺手」韋睿傑後、再度挑戰奸角，更會全面「升呢」演出，動作連場之餘更是殺人、打劫、販毒壞事做盡，但背後卻暗藏非一般奸角的作惡目的，角色立體極具突破。另值得Highlight的還有「奸角新血」丘梓謙，演開乖乖仔的他在預告片中拿着彈弓刀目露兇光，充滿驚喜。