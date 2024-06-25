婁峻碩SHOU天價製作費西沙創夢館開騷 騷肌收Bra全場high爆

婁峻碩SHOU《上漲SHANG ZHANG》香港站日前(23日)在西沙Go Park安盛創夢館順利完成，全場1200名觀眾爆滿！開場時婁峻碩不時大晒廣東話，台上仲搞笑爆粗贈慶：「好X勁？Sorry！今晚我們沒有嘉賓，我不會脫衣服的，不要不要！」但他難敵台下熱情尖叫，即除掉外套騷肌肉：「這才是第一Part！再脫？不要嚇我吧？」

除衫派福利 與Tyson Yoshi有關

婁峻碩演唱近30首歌曲，除了高中同學幫忙站台彈結他外，未婚妻焦凡凡和父母都到場支持。當唱到《Just break up》時，他再三強調Tyson Yoshi未有到場，更即席揀台下觀眾合唱，竟揀中Tyson Yoshi大學同學認真有緣份。到演唱會尾聲時，婁峻碩唱《Till 4Ever》給未婚妻，更走到觀眾席與對方「攬攬」，認真夠晒甜蜜。

演唱會其間，不時有Fans拋bra上台，婁峻碩全部「照單全收」：「我都會帶回台灣的，因為每位Fans的心意、卡片都要留位，只是放在房間越來越多。其實我沒計劃騷肌肉，但想到沒有嘉賓又要想給Fans福利，所以才決定脫衣服，其實我心中也是很緊張，即使身材不好被鬧，都是新聞宣傳吧？今天我沒有叫Tyson Yoshi來演唱會，因為他來了我還能脫嗎？」