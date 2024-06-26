山下智久日劇《BLUE MOMENT》爆結局亮點 伊藤英明客串勁吸睛

由山下智久（山P）、出口夏希、水上恆司和夏帆主演的人氣春季日劇《BLUE MOMENT》，將於今晚（26日）迎來大結局。該劇講述以氣象天才晴原柑九朗（山下智久飾）為首的特殊災害管理總部（SDM）遭到停止活動，雲田彩（出口夏希飾）轉行成為氣象主播，晴原則沉迷在不必要的研究上。這時晴原和雲田發現史上最強級別的颱風正逼近日本東部，為此提出了大規模疏散計劃，然而東京都負責人卻極力反對，以避免情報錯誤造成巨大的經濟損失。距離颶風來襲僅剩五天，SDM能夠拯救千萬性命嗎？

女主角出口夏希冒起 入行逾28年的男神山下智久在圈中人緣極佳，繼《大叔的愛》「春田田」田中圭客串《BLUE MOMENT》後，型佬伊藤英明亦於第八、九集粉墨登場，該劇更是他和山P相隔15年再度合作的富士連續劇！對此伊藤表示：「因為要演出劇集的後半部分，所以有點壓力，但是拍攝過程很有趣；我和山下都長大了，很高興能夠和他一起工作。」《BLUE MOMENT》除了旺丁，女主角出口夏希亦憑該劇冒起，此前她曾被選為「2024年熱門女演員」和「2024年最值得關注的年輕女演員」之一， 她更連續演出三部富士劇，前途無限！