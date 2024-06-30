愛．回家｜《開心速遞》換片頭 加入楊明莊思明何晉樂

《愛‧回家之開心速遞》由2017年開播至今，已經有2319集，隨住劇中有角色離開及加入，最近集合了25位核心演員齊集電視城載歌載舞拍攝新的主題曲， 7月8日晚將隆重首播的全新片頭及新主題曲。

對上一次換片頭是21年8月16日，由《開心速遞》多位核心人物拍攝及獻唱。該劇最先用純音樂《Latin Soul Strut》，之後由第225集起，用黃心穎主唱《在心中》，可是因為「安心事件」令黃心穎形象插水，於是一度改為純音樂，並於第1327集改為JW王灝兒主唱《愛心灌溉》。今次版本就加入何晉樂、林漪娸、楊明、莊思明、姚瑩瑩、沈可欣及何芷姍，不再只是熊家和龍家。