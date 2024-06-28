文頌男癌瘤擴散下半身無知覺　胞姊：面對甚麼已心中有數

曾為J2節目《不正常愛情研究所》擔任主持的文頌男（Koba），自去年12月發現體內有惡性腫瘤後一直以樂觀的態度去對抗癌症。文頌男的家姐Hilary日前透露弟弟的腫瘤擴散，下半身更失去知覺，情況令人擔心。

「面對死亡的時候，你能放開嗎？」

在去年12月，文頌男公布其體內有約6×6×4cm的惡性腫瘤，位置處於椎間近盤骨附近，屬罕見癌症「尤文氏肉瘤」。外界一直很關心文頌男的情況，他過去以樂觀態度對抗病魔。

文頌男的胞姐Hilary日前於IG Story撰文透露弟弟的最新病情，並寫道：「昨日發現腫瘤擴散，下半身沒有知覺，一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對甚麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，若果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」