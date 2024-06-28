文頌男癌瘤擴散下半身無知覺　胞姊：面對甚麼已心中有數

曾為J2節目《不正常愛情研究所》擔任主持的文頌男（Koba），自去年12月發現體內有惡性腫瘤後一直以樂觀的態度去對抗癌症。文頌男的家姐Hilary日前透露弟弟的腫瘤擴散，下半身更失去知覺，情況令人擔心。
「面對死亡的時候，你能放開嗎？」
在去年12月，文頌男公布其體內有約6×6×4cm的惡性腫瘤，位置處於椎間近盤骨附近，屬罕見癌症「尤文氏肉瘤」。外界一直很關心文頌男的情況，他過去以樂觀態度對抗病魔。
文頌男的胞姐Hilary日前於IG Story撰文透露弟弟的最新病情，並寫道：「昨日發現腫瘤擴散，下半身沒有知覺，一個沉默的擁抱，大家沒有說話，將會面對甚麼，彼此心中有數。世人經常抱怨世界不公，世界的現實，無力感，若果是你當面對死亡的時候，你能放開嗎？」
「有錢就有得醫，冇錢就等死囉」
文頌男曾於6月21日在個人在IG撰寫長文，公布已岀院的消息，他表示曾於公院留醫5天，惟醫護人員未有查岀他右背痛、右頸痛、後腦右邊頭痛、咀嚼無力、右邊舌頭無力的原因，並指公院不願意為他照MRI，僅隔天為他照X光及CT，以致未能找岀致痛原因，更無奈謂：「有錢就有得醫，冇錢就等死囉。」
不過他強調不會埋怨公立醫院，又感謝每位醫護人員，希望「普通市民都可以得到最快捷最適切嘅治療，唔係個個都好似等運到咁，本身有得醫都變成冇得醫。」他自6月21日後暫未有再更新社交平台。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈