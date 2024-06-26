方皓玟超性感開騷直認身材打七折 周國賢割愛轉贈軒公「護喉之寶」(有片)

方皓玟(小明)與周國賢(周仔)首個合作的音樂會《The Parallel Live》昨晚(25日)於灣仔會展舉行。周國賢以rock爆造型唱《雷克雅未克》為音樂會掀序幕，方皓玟以超性感紅色高叉裙火辣登場獻唱《God save the queen》，接著周仔再以多首搖滾歌曲炒熱氣氛，兩人輪流演唱自己或對方的大熱作品。 演唱會尾聲，當兩人合唱《14天》後首次開腔對話，談起20年前在錄音室初遇，周仔爆料指《14天》還有國語版，當年正是由方皓玟教他國語，料不到至今才有機會同台演出，兩人均屬型格十足的創作歌手，私下話題是交換護膚護髮養聲心得，小明多謝周仔給他「護喉之寶」助開聲，周仔解釋，「這粒喉糖是由張敬軒賜俾我，我割愛俾晒兩粒佢。」兩人以《終於好天氣》為音樂會畫上圓滿句號。

為 《目黑》落半滴淚 兩人在完騷後受訪，表現興奮，方皓玟笑言，「期待已久，我識他兩、三年，終於可一齊合作唱歌。」談到為何相識多時，從未同台？周仔就指小明冷艷、有型、性感又感性，氣場強大，小明則指周仔走型男路線，「我好驚被他的粉絲、老婆圍住，那些時threats，不是Threads。」除了演唱自己的作品，兩人均各自選唱對方的作品，小明選唱了周仔的《地下街》，周仔就選唱《弄哭男孩子》、《分手總約在雨天》等。周仔表示，開騷前長期聽著小明的歌曲，幻想自己寫會怎樣，然後將自己風格和對方歌曲融合，小明自爆：「其實綵排時，聽他重新編曲的《目黑》，這首歌幾乎人人都識唱，其實我滴了半滴眼淚，為好唱到這樣濃的浪漫情懷，被這編曲感動到。」

周國賢化身韋小寶 點名方皓玟做阿珂 當然不可缺少的是crossover，兩人合唱《時空》、《14天》和《終於好天氣》，在致謝時，小明帶頭起哄要周國賢唱《黃金入球》，在觀眾的熱情下，周仔就彈結他唱了一小段《黃金入球》，小明表示，「不可選唱他的最金的金曲，所在就屈他自己唱，我為大家謀福利，搲返來，本身的rundown沒有，是賺回來的！」周仔在音樂會首次現場演繹新歌《雙兒》，歌曲談韋小寶與雙兒之間靈魂伴侶的關係，被問到若他是韋小寶，方皓玟最似哪位老婆？周仔略帶猶豫答道：「阿珂啦！靚女嘛！」兩人繼而大開黃腔，場面爆笑。