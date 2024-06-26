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娛樂
2024-06-26 11:00:00

方皓玟超性感開騷直認身材打七折 周國賢割愛轉贈軒公「護喉之寶」(有片)

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方皓玟與周國賢開心終能合作開騷，完騷仍感意猶未盡。(蘇文傑攝)

方皓玟與周國賢開心終能合作開騷，完騷仍感意猶未盡。(蘇文傑攝)

方皓玟(小明)與周國賢(周仔)首個合作的音樂會《The Parallel Live》昨晚(25)於灣仔會展舉行。周國賢以rock爆造型唱《雷克雅未克》為音樂會掀序幕，方皓玟以超性感紅色高叉裙火辣登場獻唱《God save the queen》，接著周仔再以多首搖滾歌曲炒熱氣氛，兩人輪流演唱自己或對方的大熱作品。

演唱會尾聲，當兩人合唱《14天》後首次開腔對話，談起20年前在錄音室初遇，周仔爆料指《14天》還有國語版，當年正是由方皓玟教他國語，料不到至今才有機會同台演出，兩人均屬型格十足的創作歌手，私下話題是交換護膚護髮養聲心得，小明多謝周仔給他「護喉之寶」助開聲，周仔解釋，「這粒喉糖是由張敬軒賜俾我，我割愛俾晒兩粒佢。」兩人以《終於好天氣》為音樂會畫上圓滿句號。

周國賢以rock爆造型接連唱出多首搖滾歌曲。(蘇文傑攝) 方皓玟以性感辣造型開騷，超短褲配高衩紗裙。(蘇文傑攝) 方皓玟X周國賢《The Parallel Live》音樂會。(蘇文傑攝) 方皓玟X周國賢《The Parallel Live》音樂會。(蘇文傑攝) 方皓玟X周國賢《The Parallel Live》音樂會。(蘇文傑攝) 方皓玟X周國賢《The Parallel Live》音樂會。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝)

《目黑》落半滴淚

兩人在完騷後受訪，表現興奮，方皓玟笑言，「期待已久，我識他兩、三年，終於可一齊合作唱歌。」談到為何相識多時，從未同台？周仔就指小明冷艷、有型、性感又感性，氣場強大，小明則指周仔走型男路線，「我好驚被他的粉絲、老婆圍住，那些時threats，不是Threads。」除了演唱自己的作品，兩人均各自選唱對方的作品，小明選唱了周仔的《地下街》，周仔就選唱《弄哭男孩子》、《分手總約在雨天》等。周仔表示，開騷前長期聽著小明的歌曲，幻想自己寫會怎樣，然後將自己風格和對方歌曲融合，小明自爆：「其實綵排時，聽他重新編曲的《目黑》，這首歌幾乎人人都識唱，其實我滴了半滴眼淚，為好唱到這樣濃的浪漫情懷，被這編曲感動到。」

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方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，她以超性感造型亮相。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，周仔特地為開騷練跑瘦身。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，周仔特地為開騷練跑瘦身。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，周仔特地為開騷練跑瘦身。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，周仔特地為開騷練跑瘦身。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會《The Parallel Live》，周仔特地為開騷練跑瘦身。(蘇文傑攝)

周國賢化身韋小寶 點名方皓玟做阿珂

當然不可缺少的是crossover，兩人合唱《時空》、《14天》和《終於好天氣》，在致謝時，小明帶頭起哄要周國賢唱《黃金入球》，在觀眾的熱情下，周仔就彈結他唱了一小段《黃金入球》，小明表示，「不可選唱他的最金的金曲，所在就屈他自己唱，我為大家謀福利，搲返來，本身的rundown沒有，是賺回來的！」周仔在音樂會首次現場演繹新歌《雙兒》，歌曲談韋小寶與雙兒之間靈魂伴侶的關係，被問到若他是韋小寶，方皓玟最似哪位老婆？周仔略帶猶豫答道：「阿珂啦！靚女嘛！」兩人繼而大開黃腔，場面爆笑。

方皓玟與周國賢期待已久，終於有機會合作開騷。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢期待已久，終於有機會合作開騷。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢期待已久，終於有機會合作開騷。(蘇文傑攝) 方皓玟認為以5呎5的身高來說，若超過100磅上鏡會太肥。(蘇文傑攝) 方皓玟直言身材比以前打折頭。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會圓滿結束，兩人大感意猶未盡。(蘇文傑攝) 方皓玟與周國賢首個合作的音樂會圓滿結束，兩人大感意猶未盡。(蘇文傑攝) 周國賢自言有半年沒開騷，故此要特地跑步瘦身。(蘇文傑攝)

不足100磅 身材依然好

小明以bra top、短褲的超性感型造演出，問到是否很滿意自己的身形時，周仔搶先護航，「你哋常常話佢瘦，佢一啲都唔瘦，是鋼條形肌肉。」小明就強調自己和公司都滿意，至於跟以前對比又如何？「現在是打了七折，但都有渣拿，跟以前比是差了一個折頭，依然很好身材，只是以前太好。」問到開騷前是否增肥成功達至100磅時，她回應指，「增肥3磅，100磅太重了，以我55的高度，100磅的話上鏡會略肥。」

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