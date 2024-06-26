日傳媒印NewJeans做封面谷銷量 東京巨蛋騷加賣石柱位

韓國女團NewJeans，將於今、明兩天在日本東京巨蛋場館舉行首個fan meeting《Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome》，她們近日飛到當地宣傳，迅即掀起熱潮，不但售賣周邊相關精品的pop-up store門外大排長龍，當地多份報紙，均以NewJeans做封面，報導她們昨晚接到死亡恐嚇來搏賣紙，聲勢可謂一時無兩、近年少見，連BLACKPINK去年到東京開騷，哄動程度都不及他們。

而NewJeans的經理人ADOR，知道很多各地fans打算飛去當地到場館門口碰運氣買黃牛票，因此今日宣布加售視野不佳的「石柱位」門票。ADOR表示，「今次fan meeting為期兩天，雖然在需要上班的工作日舉行，但門票早已售罄，要求增加演出場次的諮詢絡繹不絕。為回饋當地fans們的支持，公司決定加售『視野不佳』門票。」