昔日艷星顏仟汶扮道友演《反黑英雄》 一星期激減10磅近乎素顏上陣

騰訊視頻和TVB聯合製作的警匪劇《反黑英雄》，由陳山聰、張振朗、袁偉豪、張頴康、朱晨麗、姚子羚、傅嘉莉、黃子恆、林景程、何沛珈等合演，昨晚（28 日）播出的第5集，袁偉豪（Ben）應付被吊打的戲份，該場戲難度非常大，Ben被繩勒着頸部兼被吊起來，腳下僅有幾塊磚頭作支撐，之後子恆將 Ben 腳下的磚頭踢走，Ben 即時凌空不停腳揈揈，面容扭曲兼連脷都伸了出來，狀甚痛苦！Ben受訪時透露吊頸戲是其親身上陣，雖然場口只有約1分鐘，但足足拍了一整晚，Ben 說：「畀人吊起時，頸後面雖然有威吔吊住，但始終都係勒住條頸，我向下墜時條繩雖然唔會繼續勒緊，但始終都會影響到呼吸，與此同時我又要繼續投入去演戲，所有都有啲難度。」問到會否覺得很辛苦？Ben 笑言：「因為演戲嗰時係全程投入，當刻只會覺得好享受，但返到屋企梳洗時，啲攰先開始嚟料，嗰時先知原來當時係幾咁用力，其實都係一種享受嚟！」

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昨晚另一搶焦角色，要數到由昔日艷星顏仟汶飾演的西敏寺。顏仟汶在劇中是曾文心媽咪、亦是一名道友，爛撻撻的道友形象獲網民大讚入型入格。其中一場顏仟汶吸食混有雜質的毒品險些喪命的場口，其口吐白沫兼且極虛弱的狀態相當有說服力，她受訪時透露為了令角色看上去更貼近吸毒者，拍攝前刻意極速減磅，她說：「接呢個角色時我仲係有啲肉地嘅，話明係一個吸毒者，冇理由係肥嘟嘟㗎嘛，之後用咗一個禮拜時間減咗10磅。妝容方面，第4集出場時已經係最靚女，之後嘅戲都係近乎素顏上陣，個頭隨便夾一夾就埋位。」顏仟汶續指演西敏寺有一定難度：「佳導同阿 Ben（方浤酌）都唔希望我演到好似平時啲道友咁，唔想要手震、流晒鼻涕嗰啲，演起上嚟都有啲難度。」她又指嘔白泡戲好難忘：「當日好凍，因為要不斷咁瞓喺地下度，地下嗰啲寒氣令我好容易投入到嗰場戲！」提到被讚身形和外貌保養得宜，顏仟汶笑言：「我都54歲喇，其實身形真係難Keep嘅，因為到咗某個年紀就淨係識得肥，唔會識得瘦，所以我通常都係少食多餐，食少少唔餓就會停，唔會食得太飽或者過量。同埋我好鍾意做家務，加上我養咗幾隻貓，淨係吸塵、掃貓砂已經夠我出汗同減肥！」