李啟言創新手術成功手腳輕微郁動 阿Mo父母熱淚盈眶

李盛林於上周發出的第100封代禱稱「東風」有眉目，原來是兒子李啟言(阿Mo)接受手術，李父在本周的第101封代禱信宣布阿Mo接受第一階段的創新手術，非常成功，為他帶來復康進程的突破，下周將會進行第二階段的創新手術，兩者的配合能產生協同效應，能幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」。阿Mo父母指當親眼看到差不多兩年不能基本活動的四肢，微微的郁動，熱淚盈眶，感動萬分，內心感覺真的可進入「馬拉松」的密集操練。

李盛林牧師在信中指出，阿Mo於手術後休息兩天，便正式開始神經線與晶片腦電波的配對，初步配對有理想效果，某程度上各神經都可以輕微的自主活動反應，手和腳都能接收訊號而輕微擺動。阿Mo的這「復康馬拉松」主要是由腦電波配對神經線作開始，「東風」帶動著每一條上肢和下肢活動神經線的反應，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，使他們能產生正常活動的記憶。隨後就是各項復康儀器和器械的實際操作運用。

李盛林牧師/李啟言(阿Mo)第101封代禱信

「10 你不要害怕，因為我與你同在；不要驚惶，因為我是你的神。

我必堅固你，我必幫助你， 我必用我公義的右手扶持你。」(以賽亞書41:10)

1) 【經文解說】

巴比倫人對神子民以色列的欺壓和藐視，但當神出手時，他們就驚恐起來。神再將焦點轉移到子民身上的時候，祂確定地告訴子民不要懼怕，因為神與他們同在，堅固他們，幫助他們，扶持他們。雖面對敵人的欺壓藐視，因為人是看自己所能夠做到的是甚麼，但神的子民應該是把焦點放在神勝過人的能力作為。

2) 【我們的經歷】

101週了，面對不少人對阿Mo的情況都是抱著不樂觀，甚至是絕望的態度，對我們所信的神提出不少懷疑。但正如這經文所說，神會叫那些不信的人看到神的作為而驚恐詫異。創造主在阿Mo身上的確實彰顯了祂的能力，到「萬事俱備的時候」，我們也親眼見證「東風」的出現呢！

(一) 啟言(Mo)

1) 【踏進事故後第101週】

第一階段創新手術非常成功，帶來了復康進程第一個突破。下星期會進行第二階段的創新手術作為輔助，兩者的配合能產生協同效應，能幫助改善神經線在創傷時所產生的「脊柱神經的疤痕」、「配對神經線的認知和活動」。

2) 【過去一週已開始基本復康馬拉松】

手術後休息了兩天便正式開始神經線與晶片腦電波的配對。這樣的配對需要好幾個星期才能達到至更完美的效果。在過去幾天，初步的配對也產生了理想的效果，某程度上各神經都可以有輕微的自主活動反應，手和腳都能接收訊號而輕微擺動。這「復康馬拉松」主要是由腦電波配對神經線作開始，再逐步操練阿Mo控制自主神經的活動 ，使他們能產生正常活動的記憶。隨後就是各項復康儀器和器械的實際操作運用了。



3) 【禱告】

a) 感謝中文大學醫院醫護團隊一直以來的努力，使阿Mo能進入另一階段的復康療程。盼望在神的恩典下，神經線對腦電波在控制肌肉上的反應能迅速連接得上。

b) 手術後的傷口癒合，不受感染 禱告。

(二) Mo爸媽

1) 【眼見「東風」吹動的一刻】

a) 感謝神，看到「東風」吹動的一刻，激動的心情帶著淚珠，內心真是感覺到真的可以進入「馬拉松」的密集操練的階段了。期待再經過的操練能使「東風」增強並持續不停。感謝過去教授和醫護 的操練，使阿Mo能夠有身體足夠的條件迎來東風。也 感謝那麼多有心人的守護，祝福和禱告。更感謝我們所相信的創造主，使阿Mo 對這些創新的治療在他身體的殘缺創傷上有所反應。

b) 【闊別兩年的基本動作微現眼前】「東風」帶動著每一條上肢和下肢活動神經線的反應。親眼目睹差不多兩年四肢不能基本活動，初步微微的郁動活現眼前，實在熱淚盈眶，感動萬分。這是人類探索科技和人體創造的成果，更是神的工作。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神, 「101週的確見證了阿Mo的重生」。