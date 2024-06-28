李善均遺作《末日廝殺橋》下月香港上映 生前出席康城影展獲妻兒溫馨撐場

《上流寄生族》男星李善均去年12月輕生離世，消息震驚各地電影圈，而在他自殺半年後，生前拍下的災難電影《末日廝殺橋》(Project Silence)安排7月於南韓正式公映，香港亦鐵定7月18日開畫。

《末日廝殺橋》去年入圍康城影展「午夜展映」單元，電影由《與神同行》及《白頭山：半島浩劫》特技班霸耗資300億韓圜打造，由李善均夥拍《與神同行》型男朱智勛，聯手迎擊末日異獸，前有迷霧堵路，後有異獸追擊，上演一場比《屍殺列車》更凶殘的大屠殺！