李善均遺作《末日廝殺橋》下月香港上映 生前出席康城影展獲妻兒溫馨撐場

《上流寄生族》男星李善均去年12月輕生離世，消息震驚各地電影圈，而在他自殺半年後，生前拍下的災難電影《末日廝殺橋》(Project Silence)安排7月於南韓正式公映，香港亦鐵定7月18日開畫。
《末日廝殺橋》去年入圍康城影展「午夜展映」單元，電影由《與神同行》及《白頭山：半島浩劫》特技班霸耗資300億韓圜打造，由李善均夥拍《與神同行》型男朱智勛，聯手迎擊末日異獸，前有迷霧堵路，後有異獸追擊，上演一場比《屍殺列車》更凶殘的大屠殺！
《末日廝殺橋》鐵定7月18日在香港上映，已公開前導預告、海報及劇照，故事講述一襲迷霧濃罩著整條通往機場的大橋，引發汽車連環相撞，大橋交通完全癱瘓。當中一架神秘運輸車內，被基因改造的軍用實驗犬趁機逃脫，失控獵殺被困大橋的生還者。拖車司機（朱智勛飾）及要保護女兒的政府高官（李善均飾）等多名市民拼命逃亡，未幾，政府竟派出的軍人到達大橋現場，並一步步揭開一個名為「寂靜計劃」的神秘真相…大橋即將崩塌，手無寸鐵的市民可以在困獸戰中殺出霧鎖重圍嗎？該片去年在康城影展舉行首映禮，李善均的妻子田慧振當時帶同兩名兒子到場支持，李善均當時透露兩子觀賞完首映後也覺得電影很有趣及很好看，可惜電影在各地上映時，主角李善均經已與世長辭，不禁令人鼻酸兼大嘆可惜。