林宥嘉預告快將推出全新廣東歌 獲粉絲預祝生日 來港最愛吃白飯(有片)

台灣歌手林宥嘉今日於尖沙咀商場出席品牌活動，商場早已企滿fans舉牌支持，宥嘉現身即以廣東話跟fans打招呼，分享護膚心得並與主持人玩遊戲，披露個人生活的小習慣。由於下周一(7月1日)是宥嘉37歲生日，品牌特意精心在活動結束前，送上生日蛋糕讓宥嘉與現場fans同慶生，宥嘉即時吹蠟燭許願，希望他的歌迷常常像小孩子一樣，由外到外，包括皮膚也常常像小孩子一樣。」全場fans亦齊聲大喊「宥嘉，生日快樂！」為壽星仔預祝生日，而向來寵粉的宥嘉亦特地走近fans影大合照。

廣東話打招呼 宥喜在活動後受訪，先以廣東話打招呼，「Hello大家好，我係林宥嘉，好開心嚟到香港。」他表示通常跟歌迷分享心裡的想法，今次很開心可分享護膚心得，他認為健康包括身體和內心，合適的護膚產品都非常重要，問到可會請太太幫他搽護膚品，或在家一起敷面膜時，宥喜就表示，「自己搽就可以，通常我只會在工作時由化妝師幫我敷面膜，在家不會想花最少的時間護膚。」他不忘介紹品牌產品

呼籲期待最新廣東歌 其實林宥喜於本用初曾來港演出，並與林家謙合唱，問到廣東話可有退步時，他笑言廣東話也有點進步，並即時轉用廣東話表示，「因為我好鍾意廣東歌，希望之後還會有新的廣東歌作品俾大家聽。」林宥嘉最近一首廣東歌是與林家謙合唱的《瑪莉晚安了》，不少香港fans都期望有新廣東歌作品推出，宥喜就透露，「很快就有全新廣東話作品推出，跟以往的作品不一樣，大家可期待下，是個人作品。」