林家棟有感港人壓力大選拍喜劇 張兆輝僅收車馬費支持新導演

林家棟、張兆輝、陳善之、盧覓雪、劉天蘭等昨日(28日) 出席電影紀錄片《香港經典 光影重塑》首映禮。集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，以六種最廣為人知的港產片分類，重新拍攝成六條短片，向港產片經典情節和主題致敬 。旅發局於5 月17 日率先於法國康城國際影展發布該紀錄片，現在將紀錄片帶回香港，並搬上大銀幕讓香港觀眾感受紀錄片的光影魅力。
其中一個單元《咇-理痛》由陳善之與林家棟聯合監製、黃國強執導短片喜劇篇，張兆輝主演。張兆輝表示當時在大陸有工作，收到林家棟的邀請，對方在拍攝上有很多另類想法，加上自己是香港電影一份子，於是仍抽空回港拍攝。提到家棟過去為支持新導演都不收片酬，他表示自己一直都有做，但會收車馬費，最希望在有限資源下做到想做的事，繼而得到迴響。
陳善之邀林家棟幫手時，表明會做得很辛苦，但不會有票房壓力。家棟稱雖然沒有壓力，但有感香港人生活有壓力，自己今次挑選拍喜劇，並講因為人手不足，自己亦有參與演出。
《香港經典 光影重塑》由資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請六位導演包括夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晉、黃國強、廖益民執導六條短片，並由資深電影人陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。導演們透過六種不同港產片類型包括愛情、警匪、功夫、動作、喜劇、文藝，並由多位著名演員，包括張艾嘉、林子祥、洪金寶、莫文蔚、林家棟、Twins蔡卓妍和鍾欣潼、米雪、張兆輝、邱士縉、凌文龍、袁澧林、林家熙、朱鑑然、陳明憙等全新演譯下，以六條短片致敬港產片經典情節，甚至創造出新故事。影片亦收錄了製作過程、花絮、台前幕後訪問、加插電影圈資深前輩回顧當年拍攝點滴，透過電影劇照及片段回味經典，亦嘗試以重新創作的短片，讓從事電影工作的新生代傳承香港電影精神；紀錄片內拍攝地點，不乏經典香港地標，海外觀眾亦能從大銀幕中，再次欣賞香港各地的美麗風景。