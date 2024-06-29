林家棟有感港人壓力大選拍喜劇 張兆輝僅收車馬費支持新導演

林家棟、張兆輝、陳善之、盧覓雪、劉天蘭等昨日(28日) 出席電影紀錄片《香港經典 光影重塑》首映禮。集合多名演藝圈中資深及新生代台前幕後，以六種最廣為人知的港產片分類，重新拍攝成六條短片，向港產片經典情節和主題致敬 。旅發局於5 月17 日率先於法國康城國際影展發布該紀錄片，現在將紀錄片帶回香港，並搬上大銀幕讓香港觀眾感受紀錄片的光影魅力。



其中一個單元《咇-理痛》由陳善之與林家棟聯合監製、黃國強執導短片喜劇篇，張兆輝主演。張兆輝表示當時在大陸有工作，收到林家棟的邀請，對方在拍攝上有很多另類想法，加上自己是香港電影一份子，於是仍抽空回港拍攝。提到家棟過去為支持新導演都不收片酬，他表示自己一直都有做，但會收車馬費，最希望在有限資源下做到想做的事，繼而得到迴響。