楊千嬅上海開騷周筆暢單依純做嘉賓 重現《聲生不息》舞台

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》上海站三場返場圓滿結束，千嬅所有家人全部出動撐足三場，一連三晚的演唱會，吸引超過33,000名觀眾進場，三場驚喜連連，尾場更邀請到周筆暢及單依純到場合唱，於舞台上重現《聲生不息》經典一幕。

為配合巡演一同開啟的「千木芳嬅」楊千嬅個人展，吸引大量歌迷粉絲到場打卡，反應非常熱烈，過去週末高峰期間更需要排隊兩小時，才能進場。千嬅提到：「千木芳嬅個人展其實是MY TREE OF LIVE的前傳，描述一顆種子的生長；與很多人歌迷、朋友、工作伙伴一同成長和經歷，只要肯努力和堅持，每個人都可以成為一棵參天大樹。希望可以透過自己的歌發放正能量，鼓勵大家繼續一起努力過好日子。」 上周五(21日)上海站個唱開鑼，千嬅以流利的上海話與大家打招呼，她希望這次再到上海開唱，室內場館可以送給歌迷們一個不一樣的氛圍，不一樣的感受，她提到：「對於我來說，每一場其實都不一樣，不管做了多少場，都好像新的一樣，可能一路走來太不容易，我亦相信大家和我一樣有不同的成長經歷，希望今天晚上唱的每一首歌，都帶給你們一份感覺。」

到第二場，千嬅感謝所有觀眾說：「因為有大家的支持才能成就一連3晚的上海返場，在老公家鄉要來搞搞氣氛，很榮幸大家喜歡廣東歌。」千嬅唱得興高采烈時就說要創下自己人生第一次的3小時演唱會唱40首歌的紀錄，當然最後一定是唱足40首，千嬅唱得盡興，歌迷亦滿載而歸。千嬅亦分享到：「這個世界沒有到最後一天，都沒有最這個字，我相信自己還有進步的空間。舞台對於歌手來說，看似很貼近，但其實也可以很遙遠，幸福不是必然的，既然我今天還有氣力，我還是可以堅持的話，每一天每一場，我都會當作是第一場和最後一場的節奏來演出，謝謝大家。」