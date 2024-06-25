死侍與狼人｜死侍賴恩難忘狼人曉治一個擁抱friend足17年 新角色Dogpool勁搶Fo

由死侍賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)與狼人曉治積曼(Hugh Jackman)破天荒合作《死侍與狼人》(Deadpool & Wolverine)，正式殺入Marvel電影宇宙，兩人在銀幕上動口兼動手，嘴賤互寸兼招招攞命，私底下極為friend底，17年的友誼始自 2009 年電影《變種特攻：狼人外傳》，賴恩仍難忘首次見面的情景，那年他仍是未拍過大製作的新人，一落機到達悉尼片場拍攝，「那時有時差兼有點迷惘緊張，聽到曉治呼喚我的名字，更得到他主動過來擁抱我，已所感受意想不到的溫暖！」

維繫友誼如婚姻 賴恩更坦言當年已親眼見識到曉治對電影工作的敬業樂業，甚至十分關心尊重台前幕後，「曉治會記得每位工作人員的名字，教曉我要關心每位會改變自己命運的人。」賴恩與曉治曾在社交媒體上假扮爭吵，實質友誼深厚。賴恩說：「公事以外有時也需要打電話給朋友互相慰問。現實生活中可以講自己感到羞恥、尷尬或任何話的朋友可能很少了，但我和曉治能夠互相依賴，為對方提供真正需要的寶貴意見。」談到維繫友情的關鍵秘訣，就像他與愛妻碧琪麗莉芙(Blake Lively)維繫婚姻一樣：「這種感覺都是相向互動的。我一直真誠地支持曉治，希望他事事順利。這和我對碧琪的感覺是一樣的，當我支持她時，我知道她也在支持我，這就是我們如此緊密相連的原因。」

讚55歲 曉治狀態十足 死侍今次以「Marvel 耶穌」自稱，先跟狼人鬥大枝相殺互插，再拍住上合力救世，對於曉治在《死侍與狼人》再次扮演狼人這經典角色，賴恩讚嘆對手狀態十足，完全令他忘記曉治已經年逾50歲，並說：「當我們拍攝對打戲時，曉治以每小時150 澳洲英里的速度向我襲來，一份巨大的壓迫感令我感覺到自己不可能在四秒鐘內生存！我實在難以忘記，感謝上帝！當時我戴著面具，面具下的我其實嚇得花容失色，不停在心裡大叫噢天呀！」