汪汪夢裡人｜導演親筆寫信答謝港影迷：電影在香港上映使我夢想成真

獲提名奧斯卡最佳動畫長片的《汪汪夢裡人》(ROBOT DREAMS)，全片零對白，但畫功細膩，故事撼動人心，成功俘虜廣大觀眾，在Threads及Instagram等社交媒體引發網上熱論，本地插畫家如Cuson Lo、謝森龍異、塵阿力、K.Chung、阿鬼日常、typing.jpg等紛紛二創作戲中的狗狗及機械人，城中名人都讚口不絕，曾俊華大讚：「感動！適合任何年齡觀看。」《捉妖記》導演 許誠毅形容，「有點像《優獸大都會》，看完很暖心！」《正義迴廊》導演何爵天直指：「一個頗傷感的故事，結局令我非常之揪心。」

導演親筆信內容

《汪汪夢裡人》改編自繪本圖文小說，懷舊金曲配樂重現八十年代紐約風情，堪稱動畫版《星聲夢裡人》，治癒着內心脆弱又孤獨的城市人，電影叫好又叫座，西班牙藉導演巴伯羅柏格（Pablo Berger）知悉電影得到香港觀眾喜愛，加上成績理想，特意寫親筆信答謝香港影迷支持，隨信更奉上動畫導演繪畫的狗狗，非常可愛窩心。

「親愛的香港觀眾，

我是《汪汪夢裡人》的編劇兼導演巴伯羅柏格。對我來說，電影是一個可以讓人發夢的地方，能讓我們走進銀幕，體驗他人的生活。我希望你們會入場觀看《汪汪夢裡人》，成為電影中的狗狗和機械人，跨越時空的限制，來到八十年代的紐約市。

《汪汪夢裡人》是我對紐約的頌歌，也是我寫給那些已不在我身邊的摯愛的一封情書。電影能在香港上映絕對使我的夢想成真！

巴伯羅柏格」