海關戰線｜張學友讚霆鋒做動作指導無得彈 感慨身體未痊癒

張學友、謝霆鋒、林嘉欣及劉雅瑟主演的《海關戰線》今日(24日)舉行首映禮，英皇上下總動員為電影造勢。霆鋒首度兼任動作指導，學友大讚對方是一個非常好的動作指導，「佢令我睇起上嚟打得先啦！佢好將就我，幫我好多，二來我又唔係好辛苦，好多謝佢！」

霆鋒稱學友有「影印機」外號，因為對方只需要看一次便可以做出來，大讚對方的協調能力，記性非常好，非常犀利。問到霆鋒首當動作指導的感受，他表示很多演員都好fit，大家都很好。他又指片中的動作都是親身上陣，但在海上或有水的場口比較難控制，因此這些場口會做更多準備。

學友身體「 麻麻地」

學友表示因為很久沒有拍戲，所以不太習慣片場運作，但因為以前成日拍，所以很快投入狀態。提到他早前身體抱恙，他坦言自己的情況「麻麻地」，他說︰「我依家麻麻地，之前感冒仲未完全好番。(之前仲開場騷會唔會好辛苦？)尋日做完都ok！(有冇得放假？)就嚟，因為我就嚟生日，都係休息下囉！」問到會不會計劃跟囡囡外出旅行，他表示大女現時要上班，細女則從海外回來，要再看看會否一齊去旅行。

問開騷即遊花園

問到學友喜歡唱歌還是拍戲，他認為拍戲好玩，但唱歌更好玩。此時問到霆鋒何時開騷，他只謂「啊！盡力！盡力！」並稱自己手上仍有兩部電影，坦言有計劃開騷，但仍要看檔期才能作決定。對於有媒體拍到王菲早前的打扮，跟霆鋒很像，霆鋒表示沒有留意，學友即謂︰「咁大膽？」霆鋒表示真的不知道。