深田詠美與經理人公司反目　黑材料曝光恐絕跡AV界

日本AV女優深田詠美近日指控前經理人公司從未幫她報稅，導致她欠稅8,000萬日圓（約388萬港元），不過，經理人公司前會長隨後反擊，曬出雙方Line的對話，指控她要求「做假帳」逃漏稅；對此，AV達人一劍浣春秋指出：「沒有片商敢和她合作。」
待遇與三上悠亞相同
台灣AV達人「一劍浣春秋」在網站《Play NO.1》發文，詳述AV女優深田詠美的經理人公司前會長吉田健一接受採訪，指出深田詠美整容後，成為AV界的大明星，她隨後便收到專屬合約，「每個月12片，一年144片，一片70萬日圓（約3.4萬港元）。」一年總片酬超過1億日圓（約485萬港元），她當時本人同意條件，但沒多久身體便受不了高強度的工作。
而吉田會長便與深田詠美商量更改合約，改為片酬1片550萬日圓（約26.7萬港元），該待遇與三上悠亞相同；不過，深田詠美後續瘋狂取消拍攝行程，更是跳過事務所與網紅圈合作成為Youtuber，會長對她的脫序行為感到不滿，但最終仍選擇原諒。
「沒有片商敢和她合作」
吉田受訪也指出「深田詠美為何欠稅8,000萬」的原因，透露深田有3個不同的途徑收錢，分別是個人帳戶、公司為她開的帳戶及現金，強調從剛開始與對方說明「稅要自己報」，更是曬出雙方的Line對話，只見她那2個月的月收入各是552.5萬日圓（約26.8萬港元），但她卻要求事務所「去和會計師登載100萬日圓（約4.85萬港元）就好」，似乎是在要求公司「做假帳」。
一劍浣春秋最後直言，Line的對話殺傷力十足：「我認為偽造的可能性不高，雖然證明深田詠美有虛報薪資的企圖，但有沒有真的做下去呢？也很難講對吧？」但他也表明：「目前深田詠美確實因和AV事務所關係不好，也因為名聲不佳所以沒有片商敢和她合作」他更悲觀表示：「未來看到她的消息恐怕就是在社群以及媒體的社會版了。」
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