滕麗名兒時遇車禍縫足20針不留疤 全靠媽媽超強「白色」食療保住靚樣

由方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》，請來名廚黃永幟(幟哥)、顧紀筠(顧老闆)擔任主席評判，領賢慈善基金主席王幼倫、食評家容沛光擔任本周客席評判，四位專業評審將作出嚴格評分。

今晚(26日)播出的最後一集，嘉賓繼續是滕麗名(阿滕)和蕭正楠(阿蕭)，分別夥拍餐廳行政總廚莫佑和私房菜行政總廚張東正組成拍檔，爭奪最後出線機會。兩組在最後回合的「主題故事Omakase」比拼，同樣用父母對自己的愛為故事主題。滕麗名組的「白色的愛」菜單為「椒麻帶子」、「意大利茄燴星斑」及「薑薯雞頭米糖水」，全部均選用白色食材製造，原來是滕媽媽超強去疤食療秘笈！阿滕自揭童年時遇上車禍，導致面部縫了接近20針：「細個好曳，成日整傷塊面，所以媽咪經常整啲白色嘢食畀我，希望唔好有疤。我細個時試過撞車，縫咗十幾廿針，但完全見唔到，冇磨皮亦冇做任何其他手術，就係靠媽咪成個月所有白色嘅餸菜。」阿滕在藝人Solo環節獲「地獄判官」幟哥讚控制油溫準確，今個回合她使出剛柔並濟的「火槍燒魚」技巧，要拿捏得好，絕不容易：「唔想佢燶，但又想佢脆，而頭先用油浸過，所以好易着火。」