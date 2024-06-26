滕麗名兒時遇車禍縫足20針不留疤 全靠媽媽超強「白色」食療保住靚樣

由方力申、黃翠如主持的煮食節目《拍檔廚房》，請來名廚黃永幟(幟哥)、顧紀筠(顧老闆)擔任主席評判，領賢慈善基金主席王幼倫、食評家容沛光擔任本周客席評判，四位專業評審將作出嚴格評分。
今晚(26日)播出的最後一集，嘉賓繼續是滕麗名(阿滕)和蕭正楠(阿蕭)，分別夥拍餐廳行政總廚莫佑和私房菜行政總廚張東正組成拍檔，爭奪最後出線機會。兩組在最後回合的「主題故事Omakase」比拼，同樣用父母對自己的愛為故事主題。滕麗名組的「白色的愛」菜單為「椒麻帶子」、「意大利茄燴星斑」及「薑薯雞頭米糖水」，全部均選用白色食材製造，原來是滕媽媽超強去疤食療秘笈！阿滕自揭童年時遇上車禍，導致面部縫了接近20針：「細個好曳，成日整傷塊面，所以媽咪經常整啲白色嘢食畀我，希望唔好有疤。我細個時試過撞車，縫咗十幾廿針，但完全見唔到，冇磨皮亦冇做任何其他手術，就係靠媽咪成個月所有白色嘅餸菜。」阿滕在藝人Solo環節獲「地獄判官」幟哥讚控制油溫準確，今個回合她使出剛柔並濟的「火槍燒魚」技巧，要拿捏得好，絕不容易：「唔想佢燶，但又想佢脆，而頭先用油浸過，所以好易着火。」
蕭正楠憶亡父學煮咖喱
蕭正楠將媽媽拿手蒸雞和爸爸的愛心咖喱融入於菜單「幸福承傳」當中，打造出三道菜「寶貝手撕鹹雞髀」、「蕭爸．極洋蔥咖喱和牛」及「牛乳木瓜燉花膠」。阿蕭最愛吃「媽媽牌Number 1蒸雞」，蕭媽媽每次總會預留雞髀給他；為了呈現出胞妹沒有雞髀的酸溜溜心情，他加入酸梅寓意「酸妹」，相當貼題。同時，阿蕭最愛吃爸爸汗流浹背地煮的咖喱，希望透過節目將其父的食譜與眾同樂：「爸爸知道我鍾意食咖喱，特登去學。佢以前做懲教署，身邊好多印度籍同事，請教佢哋學整印度咖喱。聞到好香就會望吓廚房，因為我爸唔着衫去煮，見到佢成個背脊流緊汗，希望將爸爸對我嘅愛喺呢度呈現出嚟。」由於蕭爸爸由零煮出咖喱膽，阿蕭強調洋蔥是此道菜的靈魂：「我爸爸都係放好多洋蔥，呢個係佢嘅食譜，所以要跟住。」煮菜過程中，阿蕭和張師傅的默契度由拍檔昇華至Buddy，張師傅的冷笑話不時逗得阿蕭大笑，阿蕭笑言聊得興起幾乎忘記正在進行比賽：「好似同個Buddy煮緊菜，準備畀一班人食咁。」作為最後兩組拍檔組合比拼，表現同樣超水準。 7月7日，《拍檔廚房》將變成《拍檔食堂》，八組拍檔再次強勢聯乘，攜手打造超級獨特菜單。