炎明熹被指離巢遭雪藏 手寫三頁紙安撫fans

炎明熹(Gigi)近日忽然被指快將約滿離巢，由於Gigi未有出缺頒獎禮，加上其經理人回應傳媒時的答案摸稜兩可，令人懷疑無綫將Gigi雪藏。謠言滿天飛，但Gigi未有直接回應，日前她只在story分享她獲港台頒獎的帖文，留言表示多謝外，還回憶自己在九展的經歷。對於外間指她約滿一事，她隻字不提。
不過，Gigi仍有活動要出席，最近一個便是今個星期六在新港城中心出席揭幕禮，預料她會公開回應事件。此外，網台節目《娛樂小奶媽》主持潘小文稱Gigi日前手寫了三頁紙的信給後援會成員，以安撫fans的不安。
炎明熹手寫信安慰fans
不過，Gigi仍有活動要出席，最近一個便是今個星期六在新港城中心出席揭幕禮，預料她會公開回應事件。此外，網台節目《娛樂小奶媽》主持潘小文稱Gigi日前手寫了三頁紙的信給後援會成員，以安撫fans的不安。
潘小文稱無綫處理手法不合時
潘小文讀出信中部份內容，稱Gigi寫道︰「感激公司一直以來的關愛照顧，珍惜公司給予的每一次機會」、「成年後有很多想法，開始獨立自主，雖然真的不容易，但會忠於自己，聆聽自己的聲音，隨心而行。身邊的家人、工作人員、朋友、老師、粉絲一直對的愛護有加，所以我會很在意大家，切勿因為外間一些流言蜚語為我而傷心及擔心。」
潘小文大讚Gigi是個心地善良的女孩子，選擇寫信向fans交代，並認為無綫現時的經理人處理手法不合時宜，應理立即澄清，不應像以前選擇不回應。潘小文又稱現時無綫捧人的方法，完全不適合炎明熹的發展。