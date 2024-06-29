炎明熹鬧雪藏風波首度現身 遭TVB冷待缺席採訪活動(多圖)

炎明熹（Gigi）今日公開現身，出席馬鞍山新港城中心的金牌運動豚宣傳活動。對於最近傳出約滿離巢無綫，Gigi更被指遭公司雪藏，連在《十大中文金曲頒獎典禮》有獎亦要缺席，消息一出她亦以親筆信來安撫粉絲情緒。
Gigi今日戴上Cap帽現身，現場約300名「Gi炎粉」應援支持，不過TVB竟沒有派記者到場採訪，而她於現場除玩遊戲外，又唱了兩首歌曲《Little Magic》、《還有一艘救生艙》。活動結束，Gigi接受訪問回應被雪疑雲，她表示：「有報道指就應該唔係事實，我又唔知道點樣答，不過我最希望同Fans見面多啲時間，確實唔係真係日日可以見到佢哋，佢哋好愛錫我，所以希望大家可以放心，我OK嘅。」Gigi稱能夠今日見到大家很開心，並透露與公司的合約還有一段很長時間，談到缺席《十大中文金曲頒獎典禮》，她解釋是撞期才無法出席，並說：「我都好遺憾參加唔到，希望下次如果參加到嘅話都可以有能力上台多謝大家，好多謝幫我做音樂嘅音樂人，我都好想上台同DJ講好多謝頒發呢一個十優歌手畀我。」
談及親手寫了三頁紙予後援會會員的信件，Gigi表示：「其實呢封手寫信原意係希望可以同我嘅Fans交代，最擔心就係錫我嘅人會唔開心，所以我用手寫信寫低咗，本身我有諗過要唔要錄音，錄音好似好敷衍，但我覺得手寫信可以令大家心情再平靜啲，大家可以睇好多次，有心意啲。」Gigi講到未來的工作安排及工作量大減，她回答：「都係順其自然，公司安排啲乜嘢就乜嘢，好正常，同經理人已經有一啲私人嘅活動可以同大家見，其實自己就一直工作緊。」被問到前輩歌手甄妮日前疑為炎明熹出頭炮轟TVB，她表示：「我有睇過呢個Post，但係我唔知道係咪講緊我，但我都希望自己可以繼續加油，努力去裝備自己係一件好重要嘅事。」今日活動，除了經理人及公司的宣傳人員外，其姑丈亦有撐場打氣。