獨立歌手熙諭出道作《塵土》 寵物角度睇剷屎官

由直播平台17 LIVE舉辦的第一屆《17夢想之SING歌唱比賽》冠軍得獎者 Chloe熙諭，近日推出首支全新廣東單曲《塵土》，此曲由監製方樹樑、作曲人Edmond Tsang攜手製作，內容以寵物第一身角度，講述被主人拋棄後內心獨白，以及對未來仍抱有希望的角度，來面對不明朗的結局。

作為獨立歌手，Chloe明白發展的難道，就是資源不足，「香港做獨立歌手面對許多困難和挑戰，無論資金和資源都有限，製作、宣傳和演出都需要自掏腰包，曝光率亦都有限，藉住今次與17 LIVE及NEWAY STAR團隊合作，可以更能發揮到大家的專長，將作品成果推廣到最多效益。令到我們獨立歌手仍可以堅持創作，追求音樂夢想。」