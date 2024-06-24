祥仔 思捷率10強學員到將軍澳中心 為《福祿壽訓練學院》扮嘢王名銜拉票

王祖藍、李思捷及阮兆祥等，時隔六年再合體「福祿壽」，主持綜藝節目《象牙世家古象牙工藝品呈獻：福祿壽訓練學院》。昨日祥仔與思捷化身導師，帶領24位學員爭奪「扮嘢王」寶座，更拉大隊到將軍澳中心，為「今個新地扮嘢王」拉票。學員在活動中帶來最拿手的「扮嘢」絕活，生動活潑又似模似樣的盞鬼演出，令全場觀眾反應熱烈、笑聲不斷。

思捷、祥仔聯同兩名「辦工室助理」陳懿德(德德)、郭珮文(Juliana)，加上九位「扮嘢界」10強學員，包括林樂熙、周百恩、趙頌宜、陶大衛、彭建豪、黃建東、陳柏曦、關嘉敏和葉泓聲，齊集將軍澳中心舉行《福祿壽訓練學院》十強見面會，兩人又宣布：「節目神還原何伯何太，掀起網絡熱話，近期更成為周末收視之冠，獲得收視佳績，多謝觀眾對節目的支持。」