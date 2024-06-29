紙盒藏屍案｜歐陽炳強生前再呼冤 無綫《新聞掏寶》播足本回顧一夜吸逾十萬人看

方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》，日前一集提及轟動一時的紙盒藏屍案主角歐陽炳強最新消息—歐陽炳強因病過身，終年74歲，引來有網民好奇無綫為何於歐陽炳強離世後兩年才曝光死訊。及後無綫在網上播出百關於歐陽炳強案的《新聞掏寶》，足本回顧當年報道，更有關歐陽炳強的死訊。

無綫的《新聞掏寶》播出當年報導及談及歐陽炳強的近況，一夜吸逾十萬人觀看。

《新聞掏寶》播出當年有關歐陽炳強的報道，詳述當年事件及播出當年為他辯護的胡鴻烈大律師訪問，指出案件的疑點。歐陽炳強的太太更有鏡頭前，表示收到匿名人士提供消息，對方自稱是目擊證人，並詳述提及事發時間、過程等資料。歐陽炳強在第二上訴失敗後，更對鏡頭高呼「我冇殺人！警方嫁禍我！『光頭佬』收買了兩個女證人！」

節目中亦播出歐陽炳強當年以英語接受無綫訪問，雖然歐陽炳強在囚禁期間自修英文，並報考當年會考英文，但他受訪時的文法並不正確，亦只能用簡單英語去回應記者提問。他在訪問中透露跟太太於1981年離婚，因為是不可能叫對方無了期等待，而且對太太來說也很不公平。他在節目中又稱：「I don’t really want to kill her（我真的不想殺她）」、「I don’t want to kill her（我不想殺她）」。最後旁述指事件如今永遠是個謎。

有網民就歐陽炳強的英文說話作討論，認為他可能想說自己真的沒有殺人，自己沒有殺人，但因為英語文法錯誤，導致出現了這兩句說話。