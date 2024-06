紙盒藏屍案｜歐陽炳強生前再呼冤 無綫《新聞掏寶》播足本回顧一夜吸逾十萬人看

節目中亦播出歐陽炳強當年以英語接受無綫訪問,雖然歐陽炳強在囚禁期間自修英文,並報考當年會考英文,但他受訪時的文法並不正確,亦只能用簡單英語去回應記者提問。他在訪問中透露跟太太於1981年離婚,因為是不可能叫對方無了期等待,而且對太太來說也很不公平。他在節目中又稱:「I don’t really want to kill her(我真的不想殺她)」、「I don’t want to kill her(我不想殺她)」。最後旁述指事件如今永遠是個謎。

有網民就歐陽炳強的英文說話作討論,認為他可能想說自己真的沒有殺人,自己沒有殺人,但因為英語文法錯誤,導致出現了這兩句說話。