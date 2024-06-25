荷李活新興「鼠系男」 魅力勝過傳統美男

Hot Rodent Men熱潮紅遍歐美影視圈。

歐美傳統美男演員包括畢彼特(Brad Pitt)、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)、添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)等，他們的美麗共通點就是五官端正甚至是黃金比例。但近年掀起一股「鼠系男」(Hot Rodent Men)熱潮，他們五官平凡但具個人特色，由內裡滲出魅力，比傳統美男更具親和力，令人可安心地親近，所以特別受大眾歡迎，亦不用以整容來吸引觀眾。

骨骼突出 印象深刻 「鼠系男」令人印象深刻和及歡迎的原因，就是面部骨骼明顯突出，五官富立體惑，形象看起來更硬朗。樣貌具個人特色。看來絕對是聰明之人，極富個人魅力，令人愈「嗒」愈有味道。英國《每日郵報》近日一篇文章，就介紹「鼠系男」熱潮。他們並非有血有肉的老鼠，而是昏昏欲睡的卡通老鼠醒了，之後開始健身，精力充沛，女生們很享受和他們一起。