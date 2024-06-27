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娛樂
2024-06-27 15:59:20

蕭芳芳完全失聰 無法聽到問題要靠旁人抄錄再回應

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蕭芳芳提交意見書　指由於「家醜不外揚」觀念倡改為全方位強制舉報虐兒(林俊源攝)

蕭芳芳提交意見書　指由於「家醜不外揚」觀念倡改為全方位強制舉報虐兒(林俊源攝)

蕭芳芳今日（27日）以護苗基金會長身份聯同護苗基金執行經理楊文慧現身立法會，並向《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會成員黎棟國議員遞交意見書。遞交意見書。這亦是繼2022年出席丈夫張正甫追思會之後，再度公開露面。

 

 

護苗基金會長蕭芳芳在立法會召開記者會，並向法案委員會委員黎棟國遞交意見書。(林俊源攝)

護苗基金會長蕭芳芳在立法會召開記者會，並向法案委員會委員黎棟國遞交意見書。(林俊源攝)

蕭芳芳完全失聰

芳芳姐一直飽受耳疾問題困擾，今日她在活動上表示完全聽不到身旁黎棟國的說話，所以未有就對方的發言作補充。她說︰「我雖然聽唔到黎議員講咩，但我完全同意。」之後她再表達自己的看法。

其後去到問答環節，芳芳姐只能待旁人把問題抄下，然後看問題再作答。雖然芳芳姐會讀唇語，她亦會留心發問人士的說話，但礙於記者可能因使用咪高峰提問會遮掉咀唇，所以只能依靠基金會的成員抄寫問題。

芳芳姐右耳先天失聰，左耳神經細胞在十多年前壞死，耳鳴情况一日比一日嚴重，她曾形容耳仔長期有100隻蟬叫，在嘈雜環境裡，情況特別嚴重。

 

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蕭芳芳要靠身旁的工作人員為她抄下記者的提問。(林俊源攝) 蕭芳芳要靠身旁的工作人員為她抄下記者的提問。(林俊源攝) 蕭芳芳雖然完全聽不到，但會細心留意發言者的咀唇。(林俊源攝)

蕭芳芳黎棟國相識逾十年

芳芳姐在活動上仍不失調皮風格，她在回應娛樂記者提問時，更拿出反光板，表示這樣大家可以把她拍美一點。她亦不時向黎棟國做出敬禮手勢，她解釋黎棟國於2011年擔任保安副局長，並就《與兒童有關工作的性罪行紀錄查核》向護苗基金咨詢意見，當時她見到黎棟國便立即做出敬禮手勢，直至現時見到對方也會做。

蕭芳芳見到黎棟國立即做敬禮手勢。(林俊源攝) 蕭芳芳見到黎棟國立即做敬禮手勢。(林俊源攝) 蕭芳芳見到黎棟國立即做敬禮手勢。(林俊源攝)
蕭芳芳拿起反光板，表示這樣拍照會好看些。

蕭芳芳拿起反光板，表示這樣拍照會好看些。

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