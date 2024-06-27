蕭芳芳完全失聰 無法聽到問題要靠旁人抄錄再回應

蕭芳芳今日（27日）以護苗基金會長身份聯同護苗基金執行經理楊文慧現身立法會，並向《強制舉報虐待兒童條例草案》委員會成員黎棟國議員遞交意見書。遞交意見書。這亦是繼2022年出席丈夫張正甫追思會之後，再度公開露面。

蕭芳芳完全失聰

芳芳姐一直飽受耳疾問題困擾，今日她在活動上表示完全聽不到身旁黎棟國的說話，所以未有就對方的發言作補充。她說︰「我雖然聽唔到黎議員講咩，但我完全同意。」之後她再表達自己的看法。

其後去到問答環節，芳芳姐只能待旁人把問題抄下，然後看問題再作答。雖然芳芳姐會讀唇語，她亦會留心發問人士的說話，但礙於記者可能因使用咪高峰提問會遮掉咀唇，所以只能依靠基金會的成員抄寫問題。

芳芳姐右耳先天失聰，左耳神經細胞在十多年前壞死，耳鳴情况一日比一日嚴重，她曾形容耳仔長期有100隻蟬叫，在嘈雜環境裡，情況特別嚴重。