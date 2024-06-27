衛詩雅今日在社交平台上載手執圈外男友手的照片，她的無名指戴上巨鑽戒指，留言說︰「日後，風雨同路，感恩遇上你！I Do」預布自己將成為人妻。她同時亦上載一張求婚時拍下的照片，見到她獲男友遞上一束鮮花，而她就雙手托腮兼雙眼通紅。

婚禮計劃同籌備中 衛詩雅回覆傳媒表示：「多謝大家嘅祝福，都收到好多朋友嘅祝福，好感恩。男朋友係圈外人，暫時未confirm結婚嘅日子，因為今年都仲有好多工作安排，開始為電影《破地獄》宣傳，希望有多啲時間去計劃同籌備婚禮，有好消息一定會通知大家，多謝。」 陳家樂留言說︰「好感動！大個女啦！」更留下5個哭泣的emoji，阿Bob林盛斌就留言催生小朋友︰「掂晒啦，恭喜晒，快快脆脆三年抱兩」亦有網民表示今次應該沒有人搞錯以為連詩雅再結婚。