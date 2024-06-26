衛詩雅老竇疑遇神棍 「約會」觀音竟聞到蓮花香

Michelle人生首次看到靈體是在朋友的西貢寓所，當時剛走入屋內，便看到一個籃球般大的白色氣體極速走出來，當時只有她看到，令她印象難忘。而另一次遇上怪事經歷，就發生在父母家中，某一晚她寄宿在父母家中，凌晨3點聽到愛犬望着一個位置狂吠，令她起了疑心，「屋企出面的戶外環境比較大，第二朝我哋重看閉路電視，見到狗仔狂吠之前，屋企出面有幾盞燈先後着咗，維持咗廿幾秒，好以有人在出面路過再企喺度到咁。」

廿幾個靈體喺屋企

後來Michelle向一名師傅求助，該師傅指Michelle家中有20多個靈體，但她聲言唔驚，「有20幾個自己開派對啦，都唔得閒搞你，係沖涼就有少少驚，驚佢哋會裝我。」Michelle更踢爆爸爸信有鬼神之說，而且有段時間身上戴滿佛牌，又會將佛牌掛在安放關公像的櫃上。某日放學回家，Michelle看到有兩名男子在家中做法事，「阿爸叫我唔好理，跟住我聽到師傅唸經，嗰刻有一下暈一暈，跟住就請走晒所有佛牌，連關公都請走埋。」

父母險 被騙

早年Michelle父母信奉觀音，某年卻因而險被騙，「佢哋有日同我講，話約咗觀音，又話有好多師傅徒弟一齊去，佢哋叫我一齊去，觀音咁難約梗係去。」眾人去到錦上路一個爛地車場，走進貨櫃場內放了一張枱和香燭，師傅叫誠心跪拜觀音，但要求他們要閉眼，「我好奇係咁偷望，見到一個着住白紗、發光嘅人形，仲要高到上頂，爸爸話同時聞到蓮花香味，佢就覺得一定係真，但當師傅話要畀錢起廟，佢就覺得係假，之後爸爸仲突然醒起，當日換了新的蓮花香味止汗劑，之後就冇再去。」