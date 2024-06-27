談判專家｜票房衝破1500萬 彭秀慧孖劉德華驚喜客串演精神病夫婦成熱話

由劉德華監製、邱禮濤執導、兩大影帝劉青雲及吳鎮宇主演的新戲《談判專家》，上映兩星期(截至6月26日)，本地票房衝破1500萬！由開畫日6月13日起，電影已連續14天高踞香港單日票房冠軍，擊敗同期多部中西猛片，成績令人鼓舞！ 吳鎮宇周五拖客串「瘋婦」驚喜現身 為答謝大家支持，繼上周末劉青雲公開現身後，絕少謝票的吳鎮宇，本周五(6月28日)將會聯同戲中客串演綁匪「瘋婦」的彭秀慧，走到戲院跟大家見面，讓觀眾近距離與影帝「談判」。《談判專家》戲中多個場口成為熱話，當中開首的談判戲，就有身兼監製的華仔粉墨登場，他跟彭秀慧飾演一對患有精神病的夫婦。戲中二人因兒子被接走而去到社署發難兼挾持人質，青雲和鎮宇飾演的談判專家隨即介入事件，箇中劇情啟發自80年代轟動全港的「郭亞女事件」。華仔和彭秀慧戲中造型突破，前者化上兔唇演躁漢，後者則以慌張失措婦人形象演出，無論角色外型以至演技都令到觀眾非常驚喜。彭秀慧分享客串感受時，表示非常難忘跟華仔第一次拖手感覺，又指二人初次合作就有種不言而喻的默契！

本身是舞台劇劇后的彭秀慧形容跟影帝華仔合演夫婦，似獲得一個夢寐以求的機會，她憶起拍攝當日大家都表現專業，一埋位就很有默契：「好記得當日拍攝第一個鏡頭就係劉生拖住我過馬路，一拖嘅時候，我就知道：『嗯，得㗎嘞，今日會好順利』因為嗰一下接觸，個夫妻感覺就喺度，然後喺入面拍攝發癲場面時，我哋完全冇討論到，即係呢嗰位我會攬你啊，邊度我會推你啊，冇嘅，就係大概知道個行位就去演。我覺得拍嘅感覺好爽，有好多嘢都係嗰刻入咗角色去做，都冇諗太多就去演出嚟，對我嚟講一個非常好嘅拍攝經驗。」對於觀眾大讚華仔跟她的演出，彭秀慧坦言驚喜：「出到嚟個反應大家咁好，我其實完全係非常之意外嘅，因為我以為呢場戲係好短嘅時間，但原來喺成個劇本入面起咗個咁關鍵嘅作用。」近年較多時間投放導演工作的彭秀慧，又再次感謝邱禮濤導演（Herman）邀演，喚起了大眾她的演員身份。