譚輝智再當代言人任一日店長 首唱廣告歌獲妹妹囝囝到場支持

譚輝智憑《中年好聲音2》入行，甫出道即人氣急升，繼成為「雪肌蘭魚宝鯊魚丸」代言人後，再獲委任成為「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人，並願望成真為雪肌蘭獻唱首支個人電視廣告歌。今午，譚輝智現身雪肌蘭銅鑼灣旗艦店進行委任狀簽署儀式，又擔任「一日星級店長」，與一眾粉絲、顧客近距離互動，分享保健心得，期間妹妹及囝囝更驚喜現身撐場，令現場氣氛相當熱鬧高漲。

獲妹妹仔仔撐場 輝智全家都食DHA

妹妹帶同囝囝親身支持，令譚輝智大為感動，作為一位好丈夫、好爸爸、好兒子，輝智向來非常愛錫家人，總是希望給家人最好：「我最緊張屋企人健康，『腦の源DHA』係一家大細都需要嘅營養，我哋全家都有食，幫到返工返學，發育緊嘅小朋友，或者想記性好啲，都要多補充，好似之前演唱會要記好多歌詞，DHA都好有幫助」，能夠再擔任「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」代言人，輝智直言很開心，慶幸有雪肌蘭健康食品守護全家健康。

