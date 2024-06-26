贖夢｜張家輝獲頒「卓越電影成就獎」未敢對票房有期望：耶穌都估唔到

兩屆金像影帝得主張家輝獲馬來西亞國際電影節頒「卓越電影成就獎」，其自導自演新作《贖夢》同時更選更電影節的閉幕電影，除了雙喜臨門，對張家輝亦是別具意義，皆因其首部執導作《盂蘭神功》就是於當地拍攝，料不到相隔10年，家輝帶著自己第四部自導自演作品回到大馬。

今屆馬來西亞國際電影節於7月21日至28日舉行，對於獲大會頒發「卓越電影成就獎」，家輝深感興奮的說：「首先都一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係果句：『人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力。同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可下，亦一定親身赴會。」大會讚揚家輝演技精湛，多部精彩作品成功擄獲觀眾的心，同時作為導演的他擁有卓越敍事能力，肯定家輝多年來對電影業的貢獻和影響力。