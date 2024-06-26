贖夢｜張家輝獲頒「卓越電影成就獎」未敢對票房有期望：耶穌都估唔到

兩屆金像影帝得主張家輝獲馬來西亞國際電影節頒「卓越電影成就獎」，其自導自演新作《贖夢》同時更選更電影節的閉幕電影，除了雙喜臨門，對張家輝亦是別具意義，皆因其首部執導作《盂蘭神功》就是於當地拍攝，料不到相隔10年，家輝帶著自己第四部自導自演作品回到大馬。
今屆馬來西亞國際電影節於7月21日至28日舉行，對於獲大會頒發「卓越電影成就獎」，家輝深感興奮的說：「首先都一定係要多謝唔同影展嘅選片委員賞識，都係果句：『人哋畀面，我就好好收起嗰面佢！』感謝自己嘅團隊，日後繼續努力。同時亦感激大會對我喺電影業嘅認可，如時間許可下，亦一定親身赴會。」大會讚揚家輝演技精湛，多部精彩作品成功擄獲觀眾的心，同時作為導演的他擁有卓越敍事能力，肯定家輝多年來對電影業的貢獻和影響力。
家輝跟馬來西亞淵源甚深，他回想處男執導的《盂蘭神功》，正是在當地拍攝，他自爆當年要找人「陪瞓」：「當時喺富有神秘色彩及濃厚文化嘅馬來西亞拍攝鬼片，令影片更具感染力。但因自己怕鬼，一度要搵『陪瞓』，不過自己對影片感到滿意。而今次嘅《贖夢》就只係關於心理、驚慄，同鬼無關，收工可以返屋企瞓，所以好好多。」
《贖夢》仍未上映已獲各地影展關注和支持，但家輝未敢對票房有太大期望，他幽默表示：「太多人喜歡電影，所以人人都覺得自己係專家！咁佢地扮專家係咪好流？！咁又未必喎！而業内嘅人就真係專家喇；但咁嘅話，食緊呢行飯嘅又係咪實掂呢？但又有啲成績跌倒阿媽都唔認得，包括我自己，哈哈！電影就係咁神奇，集創意、藝術、賭博及命水於一身，簡單嚟講：偏門！近年又大多手風唔順！所以仍然喺業内努力打滾嘅人，其實都深愛電影，亦包括我！而票房成績，喺度引用我自己嘅一句對白：『耶穌都估唔到票房，我話嘅！』總之，立意求新，交出誠意，謹慎行事…! 唉，自求多福係啦！」