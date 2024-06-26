郭富城ICONIC演唱會主題MV《EXIT》勁揼本 花近20小時拍攝盡顯舞蹈爆發力

郭富城(Aaron)的《ICONIC世界巡迴演唱會香港站》，自公告以來，反應熱烈，優先訂票及主題贊助的門票均火速爆滿，而公開售票的第一階段門票亦已售罄，主辦單位日前亦加推限量門票以供樂迷購買。

Aaron跟制作團隊正全力投入籌劃及綵排，今次主題歌《EXIT》已經派台，而歌曲在配搭上、排舞老師、MV導演也是首次合作，擦出非常亮麗火花。除了Edward Chan用心監制以外，排舞方面請來跳舞天團的Mike Song及Anthony Lee負責今次編舞，也凝造出一種很有力量的舞蹈風格，其節奏感可謂別樹一格，帶出一種充滿格調的時尚節奏。。