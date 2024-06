鍾培生宣布找數補場 劉馬車隨時再戰龍心？

鍾培生去年舉行《培生擂台:無敵盃We Are Champs 2023》,邀請劉馬車及龍心(又名第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍),惟劉馬車在比賽前被捕,未能出賽。當時鍾培生曾承諾劉馬車如最後未能參賽,入場人士仍可以保留票尾,會盡快補回。今日鍾培生宣布《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023 實體票及網上直播Pay-per-view換飛安排!

重溫鍾培生去年回應劉馬車被捕︰

重溫2023年 《 培生擂台》記招精彩場口︰

《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023 實體票換飛安排



2024年6月26日至7月10日 網上登記兌換門票時段

2024年6月26日至7月31日 已登記人士遞交實體門票至主辦單位

2024正賽開賽前兩個月 主辦單位發出兌換門票資料及流程



持有《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023 實體票票尾的人士可往以下網址投交申請表格,按照表格中的指示完成登記,並於指定時間內將票尾郵寄至主辦單位辦公室。



主辦單位於《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2024正賽開賽前兩個月聯繫申請成功之人士安排交收門票事宜。



《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023 網上直播Pay-per-view 換飛安排



2024年6月26日至7月10日 網上登記兌換門票時段

2024年6月26日至7月31日 主辦單位驗證申請資料真偽

2024正賽開賽前兩個月 主辦單位發出兌換門票資料及流程



於《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023記者會完結前(18:00)購買《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2023 網上直播Pay-per-view 的人士可往以下網址投交申請表格,按照表格中的指示完成登記,上傳轉帳記錄及顯示購買成功之電郵記錄。



主辦單位於《培生擂台:無敵盃》 We are Champs 2024正賽開賽前兩個月聯繫申請成功之人士安排交收門票事宜。



查詢電郵:boxing@hkesports.com

網上申請網址連結:https://forms.gle/mLkmykKj3GvSRMHUA



1.每位投交申請表格之人士必需提交正確無誤的申請資料及相關文件,包括但不限於中英文姓名、電話號碼、實體票票尾(購買實體門票之人士)、轉帳記錄及顯示購買成功之電郵記錄(購買網上直播Pay-per-view之人士)。



2.每位投交申請表格之人士須為所提交資料的準確性承擔責任。所有資料一經提交,不得修改。



3.如發現投交申請表格之人士未有適當提供所需資料 或 完整資料 或 所提交的資料不正確,主辦方有權取消申請資格。



4.如有任何爭議,We Are Champs Limited 擁有法律允許範圍內的解釋權。



5.申請日期至2024年7月10日 星期三 截止。



6.是次換飛活動並無補領服務,預約期結束後概不受理。