鍾培生宣布找數補場 劉馬車隨時再戰龍心？

鍾培生去年舉行《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2023》，邀請劉馬車及龍心(又名第六宇宙 - 東方餓狼.剋龍)，惟劉馬車在比賽前被捕，未能出賽。當時鍾培生曾承諾劉馬車如最後未能參賽，入場人士仍可以保留票尾，會盡快補回。今日鍾培生宣布《培生擂台：無敵盃》 We are Champs 2023 實體票及網上直播Pay-per-view換飛安排！

鍾培生 找數

「找數真漢子」鍾培生在IG宣布拳賽補場詳情，他拍片表示只要手持去年實體票的人士，根據指示便可以獲得同等價值的門票。他稱︰「由於舊年劉馬車同龍心場拳，因為劉馬車俾人拉咗，搞到打唔成，我應承會補返比大家！但係兩個人嘅status非常非常之唔穩定，我都唔想無了期咁等，所以只要你舊年有撐我哋，7月10日之前跟足示指就會補番2024年《培生擂台無敵杯》同等嘅嘢俾大家！」

至於鍾培生會否邀請劉馬車與龍心參與今年舉行的《培生擂台無敵杯》，仍有待他公布，而他現時的處理方案是換返張飛俾去年入場支持的觀眾，今年可以免費入場睇拳賽。

劉馬車龍心先後入獄

鍾培生早前已為新一季的拳賽舉行招募，但未有透露舉行日期，預料拳賽日子會跟去年相若在年底舉行。現時龍心因為涉欺詐選舉開支等4罪，而被判入獄6個月，估計他將於9月底10月初出獄。至於劉馬車早前被控9項非禮罪，判刑24周，他已刑滿出獄，最近亦重新活躍起來，不時拍片分享近況，更揚言要求再戰《培生擂台無敵杯》。