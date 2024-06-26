鍾雨璇獲夏蕙姨收做契女 邀阿儀 跨性別人士拍MV

鍾雨璇(O3)即將推出新歌《到底邊度有真相》，更找來黃夏蕙(夏蕙姨)及阿儀一起出鏡，她說：「邀請她們拍攝，是因為二人有一個共通點，就是都能在人生中開心地做回自己，與我新歌想帶出的信息很切合。」而拍攝現場夏蕙姨即場收O3做契女。夏蕙姨說：「之前送過佢金飯碗，借呢次機會正式收佢做契女。」
《到底邊度有真相》由大貓作曲及參與監製部分，並與Lily Hon 一同填詞，歌曲講述一個人想擺脫自己過去，重新定義自己，卻陷入自己創造的困境，無法言喻自己的心聲。夏蕙姨笑說：「我這次飾演一個工人，斟茶遞水而已。不過在另一個時空我卻是一個超人，做一些別人做不到的事。」
阿儀將一人分飾兩角，她說：「我飾演一個老闆和新娘。喺MV入面，O3唔聽話，我仲好惡咁鬧佢。」而O3於MV中也一人分飾兩角，包括斯文秘書及Punk Rock女孩，亦邀請了兩位跨性別人士客串，O3說：「邀請她們拍攝，就是希望帶出勇敢做回自己嘅理念。」
談到今次MV，除了感謝大貓創作歌曲外，O3亦非常感謝經理人和導演：「MV拍攝的idea 係我同經理人兼好友Mei Ling 一起構思出來，更提議邀請夏蕙姨和阿儀，還有導演也構想了很多不同的場口，造就了今次MV拍攝，所以非常感謝兩位，也十分期待MV的誕生。」