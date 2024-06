陳法拉巴黎之行喜遇姬蒂白蘭芝 為開鏡在即Netflix電影返港取景

陳法拉日前現身法國,出席Giorgio Armani Privé 2024/25秋冬高訂系列時裝騷。即將返港的法拉,趁今次巴黎工作之行順道與家人在當地度假及為與哥連費路(Colin Farrell)合演的Netflix新片《The Ballad of a Small Player》作好準備。是次活動上,法拉更喜遇自己欣賞的一位荷李活女星姬蒂白蘭芝(Catherine Blanchett),當然亦沒有錯過合照機會。

不用為角色減磅

提到導演可有要求她瘦身以配合角色所須?法拉放心說:「導演冇特意叫我減肥keep fit演繹這個角色,順其自然便可,但為配合角色的精神狀態,都要食得健康些,多吃海鮮或肉食增加Energy,但麵包和米飯等澱粉質食物就盡量少吃。」《The Ballad of a Small Player》於夏天展開拍攝,由攞獎電影《西線無戰事》(All Quiet on the Western Front)的德國導演愛德華伯格(Edward Berge)負責執導。