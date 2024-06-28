霍汶希大爆因一經歷曾不想簽容祖兒 當時心想：你還是人嗎？

娛樂圈金牌經理人霍汶希（Mani）多年來曾經捧紅過不少歌手，轉眼間Mani已經入行30年，日前她現身由容祖兒（Joey)、阿嬌（鍾欣潼）、阿Sa(蔡卓妍）主持的內地綜藝節目《因為是朋友呀2》，並大方分享當年遇上三女的感受，當中更大爆因一事曾不想簽容祖兒做旗下歌手。
在節目中， 阿Sa表示Mani當年對她們管教非常嚴厲，就像一個「真媽媽」一樣，即使她們偷偷出街， 5分鐘內亦會收到Mani的電話，被她大罵一番。阿Sa又笑言Mani經常說她像一塊pizza，Mani就表示當年簽阿Sa時，其父母都不睇好：「另一經紀人介紹給我是說，她好多粉絲的，我見完之後，這粉絲哪裡來的呢？你媽媽、你爸爸都跟我說一句，Mani你有沒有考慮清楚，我女兒甚麼都不懂，只有吃跟睡覺，為什麼你爸爸跟你媽媽，不約而同地去說這句話，我就覺得我都有心虛了。」而阿Sa亦坦言自己小時候的確很懶，放暑假可連續睡70多個小時，甚至在床上吃飯。
提到阿嬌，Mani表示三人中她最擔心阿嬌，因為阿嬌性格比較內向，不開心也不會跟她們分享。最後，她大爆當年因為一事曾想過不簽容祖兒：「當年你17歲就簽你，但有一個經歷，我差點不想要你，有一次跟你走路，我一直走，不小心我摔倒，仆完之後，你笑到不得了，一點都沒有扶起我，我心裡邊想說，你還是人嗎？好可怕。」