霍汶希大爆因一經歷曾不想簽容祖兒 當時心想：你還是人嗎？

在節目中， 阿Sa表示Mani當年對她們管教非常嚴厲，就像一個「真媽媽」一樣，即使她們偷偷出街， 5分鐘內亦會收到Mani的電話，被她大罵一番。阿Sa又笑言Mani經常說她像一塊pizza，Mani就表示當年簽阿Sa時，其父母都不睇好：「另一經紀人介紹給我是說，她好多粉絲的，我見完之後，這粉絲哪裡來的呢？你媽媽、你爸爸都跟我說一句，Mani你有沒有考慮清楚，我女兒甚麼都不懂，只有吃跟睡覺，為什麼你爸爸跟你媽媽，不約而同地去說這句話，我就覺得我都有心虛了。」而阿Sa亦坦言自己小時候的確很懶，放暑假可連續睡70多個小時，甚至在床上吃飯。