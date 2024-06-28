麥明詩「埋怨」老公無時間 盛勁為認衰謂影響家庭計劃

麥明詩與盛勁為今日夫妻檔出席品牌活動，二人以一身白色打扮登上天星小輪拍攝，由於天氣非常炎熱，西裝骨骨的盛勁為滿頭大汗，熱到面紅紅，麥明詩細心為對方印汗，盛勁為亦拿出紙巾幫老婆印汗，非常恩愛。 唔覺自己頹 日前麥明詩上載自己頹爆的一面，今日明艷照人的她表示香港都市人都很累，有時想在社交平台讓大家看到另一面，始終生活是多面化，所以自己沒有特別覺得奇怪。她說：「女士狀態總有高低起伏，總之自己開心健康最緊要。」

放輕鬆造人 提到他們早前去度蜜月，大玩特玩，盛勁為表示之前一直籌備婚禮，非常大壓力又緊迫，終於有個機會放鬆一下。麥明詩稱因為要協調很多東西，大家一直處於一個高壓的狀態，加上雙方的工作一直未停過，所以難得有一個星期的時間讓大家補眠。她笑謂大家去到一個渺無人煙的島上，非常放鬆，每天瞓足十多小時，又不用想諗要做甚麼。提到在如此放鬆的時間，有沒有把握機會造人，他們表示一切順其自然。麥明詩稱大家的工作都非常忙碌，加上暑假時間，老公飛密了很多，但大家都盡量平衡工作及家庭。