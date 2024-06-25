2024上海電視節｜《新聞女王》推電影版 鍾澍佳盼可彌補劇情碎片

無綫總動員飛到上海出席當地電視節，除了有多位無綫高層、金牌監製鍾澍佳外，還有林保怡、陳豪、陳展鵬、馬國明、黎耀祥、譚俊彥、黃宗澤、胡定欣、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、蔡潔、張曦文、陳曉華等。今日無綫在酒店舉行盛大發布會《Hello Hong Kong．你好TVB》，宣布將與內地各大不同類型平台未來一連串多元媒體的合作計劃及方案。
無綫在會上宣布他們與優酷、騰訊合作8部電視劇，當中包括現正熱播的《反黑英雄》，還有《法證先鋒6》、《黑色月光》、《新聞女王2》、《巨塔之後》、《巾幗梟雄之懸崖》《企業強人》及《刑偵12》。黃宗澤、袁偉豪就最威水，各有兩部劇在手。
開拍電影版彌補劇情
儘管《新聞女王》已播畢一段時間，但大陸網民仍然非常喜愛這部劇集，除了已知會開拍續集外，鍾澍佳更在活動上宣布開拍電影版。他稱創作《新聞女王》前後花了廿年的心血，坦言續集的劇本差不多完成，但發現創作過程中發現故事出現一個缺口，認為需要開拍電影版，而電影版的內容可以補上那個缺口，令整個故事更完整。
黃宗澤戲份重
有份參與拍攝的黃宗澤、高海寧、陳曉華、譚俊彥及馬國明亦在台上分享感受。鍾澍佳在台上直接指黃宗澤在第二集會對付「Man姐」佘詩曼，是很重要的角色，其餘反派角色就有馬國明、陳曉華，譚俊彥則是正派角色。他更指陳曉華是其中一個「特別壞的主播」，料有不少發揮機會。
黃宗澤表示很開心可以參與《新聞女王》，自己雖然在彩蛋環節出現，但令觀眾一直都希望他可以繼續出現，而自己一直跟佘詩曼未曾合作過，坦言很開心可以在續集出現。