2024上海電視節｜《新聞女王》推電影版 鍾澍佳盼可彌補劇情碎片

無綫總動員飛到上海出席當地電視節，除了有多位無綫高層、金牌監製鍾澍佳外，還有林保怡、陳豪、陳展鵬、馬國明、黎耀祥、譚俊彥、黃宗澤、胡定欣、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、蔡潔、張曦文、陳曉華等。今日無綫在酒店舉行盛大發布會《Hello Hong Kong．你好TVB》，宣布將與內地各大不同類型平台未來一連串多元媒體的合作計劃及方案。



無綫在會上宣布他們與優酷、騰訊合作8部電視劇，當中包括現正熱播的《反黑英雄》，還有《法證先鋒6》、《黑色月光》、《新聞女王2》、《巨塔之後》、《巾幗梟雄之懸崖》《企業強人》及《刑偵12》。黃宗澤、袁偉豪就最威水，各有兩部劇在手。