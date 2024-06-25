2024上海電視節｜無綫大晒冷宣布多項大搞作 許濤開心合拍項目有佳績

上海電視節昨日（24日）正式開鑼，無綫今日於上海舉行了一個名為《Hello Hong Kong．你好TVB》，電視廣播有限公司行政主席許濤、總經理（節目內容營運）曾志偉、總經理（商務營運）蕭世和、電視廣播（國際）有限公司總經理陳樹鴻、電視廣播有限公司助理總經理（戲劇製作）曾勵珍、助理總經理（新聞及資訊）袁志偉、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、新聞及資訊部高級經理（專題節目）阮小清、MyTV Super Group總裁程哲、77工作室有限公司總裁鍾澍佳、上海翡翠東方傳播有限公司（TVBC）總裁彭明曄等均有出席。此外，香港及內地都有不同官員出席。

高海寧 劉佩玥 晒玉背 出席藝人則有林保怡、黎耀祥、陳豪、黃宗澤、陳展鵬、陳山聰、譚俊彥、馬國明、張振朗、袁偉豪、楊茜堯、胡定欣、林夏薇、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、高海寧、蔡潔、張曦雯及陳曉華等。他們以亮麗打扮亮相紅地氈，男子組方面各有各型，當中尤以陳豪的中山裝及書生型圓框眼鏡最為搶焦。 女藝人方面亦各有各靚，劉佩玥及高海寧不約而同以黑色大露背晚裝亮相，前者較Lady、後者的低胸西裝褸則艷麗型格兼備；林夏薇、胡定欣分別以仙氣及強人Style的透視裝型格亮相，前者Lady味濃，後者勁有強人Feel。 楊茜堯、張曦雯Kelly及龔嘉欣Katy的晚裝亦各有小心思，堯堯的超貼身白色水晶閃片晚裝將其美好身段表露無遺、Kelly的湖水藍絲質晚裝則在左右兩邊低腰位置各開了一個「窿」；Katy晚裝的燈籠袖設計則甚有公主Feel，可愛仙氣度爆燈。 紅地毯盛況女子組︰

紅地毯盛況男子組︰

黃宗澤袁偉豪譚俊彥張振朗各孭兩套 眾人攜手宣布無綫與內地各大不同類型平台未來一連串多元媒體的合作計劃及方案，無綫與騰訊視頻亦即場公布達成新的框架合作。劇集方面，無綫與優酷及騰訊將合作推出八部重頭鉅製劇集，與優酷合作的四部劇集有黃宗澤、袁偉豪及蔡潔主演的《法證先鋒VI倖存者的救贖》、楊茜堯及林夏薇主演的《黑色月光》、陳展鵬、劉佩玥主演的《巨塔之后》及黃宗澤、高海寧、馬國明、陳曉華、譚俊彥主演的《新聞女王2》；另與騰訊合作的四部劇集有陳山聰、張振朗、袁偉豪、姚子羚主演的《反黑英雄》、陳豪、譚俊彥、張曦雯、龔嘉欣主演的《企業強人》、黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》，及林保怡、張振朗主演的《刑偵12》。 綜藝方面，未來與內地亦將會有更多新形態的合作，主席許濤稱無綫得到了「文化體育及旅遊局」的全力支持及贊助，並將與內地及其他亞洲製作團隊打造《聲生不息‧港樂季2》及《中年好聲音 – 星馬及大灣區版本》等大型跨地域合作項目。

藝員訓練班即場招生 當中無綫與抖音合作的《2024 TVB無綫藝員訓練班》即場宣布舉行招生計劃，並以「130場直播＋10期長視頻綜藝＋2000條短視頻」為宣傳重點；同是藝訓班出身的陳展鵬、定欣及振朗，及曾在《無限超越班》接受過演戲訓練的高海寧齊齊現身為招生活動呼籲，自揭是第7屆訓練班出身的展鵬，搞笑指可能因自己保養有道，所以大家都記不起他1995年已經出道。 另《亞洲超星團》第二季及《中年好聲音》第三季的籌備工作，亦已如箭在弦。新聞資訊節目方面，阮小清公開了《無窮之路》系列第四季的精彩拍攝花絮，並感激現時身處中東的團隊，為製作好節目捱過一次又一次的艱難時刻，並感激中聯辦宣傳文體一直的全力支持。