2024上海電視節｜與黎耀祥合作8次 胡定欣突然感觸眼濕濕

無綫總動員飛到上海出席當地電視節，除了有多位無綫高層、金牌監製鍾澍佳外，還有林保怡、陳豪、陳展鵬、馬國明、黎耀祥、譚俊彥、黃宗澤、胡定欣、龔嘉欣、姚子羚、劉佩玥、蔡潔、張曦文、陳曉華等。今日無綫在酒店舉行舉行盛大發布會《Hello Hong Kong》，宣布將與內地各大不同類型平台未來一連串多元媒體的合作計劃及方案。 大會亦播出其中4部劇集的宣傳片，當中有黎耀祥、胡定欣主演的《巾幗梟雄之懸崖》。

在發布會上，黎耀祥與胡定欣介紹《巾幗梟雄之懸崖》，祥仔表示今次拍攝有內地團隊參與，但劇集仍保留很強烈的港劇特色，兩面的團隊合作及交流都很好。他又指之前幾輯都是在香港拍攝，但今輯是在橫店拍攝，場景及氣氛跟之前都不一樣，觀眾可以用全新角度去觀看。他稱今次劇情有不少懸疑的元素添進劇情，加上與胡定欣合作很多次，就算有不同困難都有了默契去面對。