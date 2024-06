現年50歲的徐濠縈,在IG上載了數張X光片,可以見到片中腰椎接近盆骨的位置有東西矯正脊椎,她亦寫:「I have been suffering from back pain for many years due to a slipped disc issue in my lumbar spine.」透露腰椎間盤突出問題多年,一直飽受腰痛煎熬,嚴重影響了日常生活,熱愛運動的徐濠縈也被迫暫停,即使是打噴嚏的小動作,也會引起劇烈的疼痛,尤其這兩年過得特別難捱。事實上,徐濠縈於2022年已動過一次手術,可惜沒有好轉,她在醫生的建議下決定再次接受椎間盤手術,希望透過這次手術有所改善,她在自言這可能是她人生中繼20年前生下女兒後,最重要的一次手術。目前,徐濠縈已完成手術,正在家中休養。