AK江𤒹生《偽映畫預告》MV串連8套經典電影 《La La Land》場景勾出道前回憶

江𤒹生AK在正式閉關籌備首個個人演唱會前，昨日(24日)推出最新單曲《偽映畫預告》，並於海運戲院舉辦MV首播會，與300生粉先睹為快。新歌《偽映畫預告》由徐浩監製、AK首次與Jay Fung(馮允謙)合作寫曲、好友Oscar填詞兼操刀執導MV，透過串連八大經典電影場景，包括《教父》、《花樣年華》、《無痛失戀》、《少年Pi的奇幻漂流》、《鋼琴戰曲》、《La La Land》、《布達佩斯大酒店》及《真人show》，並穿插《鐵達尼號》、《這個殺手不太冷》、《春光乍洩》、《搏擊會》、《潛行空間》等劇情及服飾道具，以電影預告比喻愛情，想像與真實往往存有落差。

圓夢與Jay Fung聯合作曲 AK在《偽映畫預告》由AK與Jay Fung聯合作曲，原來是AK多年前的心願，當年AK在活動上已主動邀請對方合作寫曲，但直至兩年前一次靈感湧現，AK不知從那裡來的勇氣立即聯絡Jay Fung，AK開心道：「好記得一次表演後返到屋企，個腦突然間有啲melody，即刻攞部電話錄起咗，又好膽粗粗send畀Jay Fung，真係一個好rough口哼幾句嘅melody，佢竟然一口就應承咗我！」兩年後歌曲面世，AK大呼感動外也感謝Jay Fung的幫助。

剖白愛情觀 歌詞部分上，AK說Oscar以電影預告形容一段感情寫照，因為好多關係未正式開始，會像電影預告精彩美好，但事實卻未必是和預期一樣，說：「每段關係開始前，大家都會諗得好美好，好似電影trailer，最精華最好擺晒裡面，但件事最終發生成點，一日唔開呢套戲一日都唔知道。一段戀情一樣，開始咗至知同另一半唔啱、係需要磨合，或者未必最適合你，同你睇嘅trailer（預期）原來唔一樣。」被問到AK的愛情觀，AK覺得與《偽映畫預告》中的男主角相近亦有相似經歷，開始時可能對愛情抱有幻想，但開始後很多事亦不是自己想像中美好、相處是想像中的舒服，關係沒帶想像中的好。