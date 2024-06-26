ANSONBEAN同女友情侶檔出活動 Jaime自爆老竇用「大隻」形容另一半

ANSONBEAN(陳毅燊)與Beanies一齊出席品牌活動，亦是ANSONBEAN首次與女友Jaime(張天穎)以情侶檔身份現身。不過，影大合照時，Jaime與ANSONBEAN開初不敢站在一起，其後他們亦應在場傳媒要求一齊企。

ANSONBEAN與Jaime異口同聲表示歡迎客戶找他們情侶檔工作，亦都希望可以在音樂上有合作機會。Jaime拍拖之餘，亦不忘隊友，表示最希望Beanies可以一齊開工。Beanies其餘成員表示私底下有跟ANSONBEAN見面，因此不覺得自己是電膽燈，並指她們下一首歌需要跳舞，所以會向BEANBEAN請教。問到Beanies成員對ANSONBEAN的評價如何，她們表示只要Jaime開心便可以。

Beanies其餘成員表示私底下有跟ANSONBEAN見面，因此不覺得自己是電膽燈。

Jaime透露家人曾跟ANSONBEAN見過面，爸爸對男友首個印象是好大隻，但暫時大家未有太深入的交流，大時大節也沒有帶男友見家長。問到Jaime有沒有收過ANSONBEAN的送的飾物，她表示沒有，對方有時間陪她已很好。ANSONBEAN表示會送情侶手鏈給予女友，並透露跟Jaime會一起做gym。

問到ANSONBEAN近日頻頻操肌，他表示近日要準備拍攝唱片封面。提到他首部動作電影《觸電》將會上映，他表示有意向武打演員方向發展。