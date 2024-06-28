Gao@COLLAR不覺Frankie被減《麻甩媽咪》戲份 Winka否認被商台DJ追求(有片)

COLLAR隊長沈貞巧(Gao)與隊友李芯駖(Sumling)、王家晴(Candy)和陳泳伽(Winka)今日於奧海城出席ViuTV 「全城奧運 傳承狂熱」記者會，談到最喜愛的奧運項目，舞蹈員出身的Gao和芯駖不約而同選霹霆舞，皆因認識很多跳霹靂舞的舞者，雖然未知由C Plus(施嘉鑫)帶領的港隊B-Boy能否晉身巴黎奧運，但亦好奇原本的地下運動，在搬上奧運舞台後如何評分，甚至不介意捱眼瞓追看。

芯駖早前出席KKBox頒獎禮觸及腰傷舊患，她表示現已痊愈，並會與COLLAR姊妹繼續Dance Challenge宣傳新歌《SPYLING》。談到有傳聞指Winka被商台DJ「歪歪」追求，並指男方正是Winka「Pre-拍拖」的對象，Winka就表示，「其實你不講我也沒留意，因為我好專心地準備自己的歌，整個過程自己有份作曲，跟監製自己錄音，其實我沒看過報道。」問到可感到被對方追求時，Winka笑言喜歡約不同的朋友吃飯，「大家諗多咗，我哋可能有出嚟睇吓show，但唔係大家諗到咁誇張。」Gao幫口說Winka忙於製作新歌。

Gao已完成 《麻甩媽咪》戲份

Candy的新劇《無人之境》昨晚剛播出她演的單元，她表示也有跟嫲嫲一起收看，但沒留意網上評論，「因為已是一年前拍攝，有些劇情已不太記得，所以好似觀眾咁即時睇。」不過芯駖就跳爆她睇自己的劇集好尷尬，Candy回應，「最後都有鼓起勇氣睇吓自已，(最尷尬是甚麼？)覺得電視上的自己好陌生，完全不認得自己，因為跟平常的自己有啲出入，例如昨日睇我要罵人反駁，我覺得好尷尬。」Gao就表示已完成《麻甩媽咪》的戲份，她表示跟Frankie(陳瑞輝)的對手戲不多，但同場都是重要的劇情，「好大挑戰，好深刻。」至於Frankie可有被減戲份？Gao回應說：「以我所知沒有，因為要顧及很多人的拍攝檔期和場地，沒有cut任何嘢。(Frankie表現？)佢非常專注，好take care大家。」至於Frankie心情如何，她稱大家都專注拍劇。