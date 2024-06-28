Jer柳應廷新歌MV玩倒帶拍足24小時 兩大怪誕造型各有小巧思(有片)

柳應廷上月28日推出本年度第二首單曲《約齊靈魂在墳墓開生日派對》，相隔一個月終迎來新歌MV，今次故事概念延續了《筆觸男孩憂鬱之死》，以兩個造型現身，為令眾人的肢體動作都變得奇奇怪怪，脫離現實，MV以倒帶方式拍攝，Jer更要倒轉背誦歌詞，花了24小時拍攝，最難捱是型帶來的不便，「長指甲好唔方便，又唔可以食嘢，又唔可以去廁所，執自己個袋都執唔到，但出嚟效果幾得意。」

兩首作品從歌名、歌詞內容到編曲，都予人離奇怪異的感覺，Jer劇透，「加埋之後第三首歌，就變成一個奇幻系列，整個系列係比較超現實，想像空間亦多啲，等大家可以睇到一個Jer腦海裡面嘅世界。」